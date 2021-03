“Blend different”: R/GA und United Colors of Benetton launchen neue globale Omnichannel-Experience

D2C-Plattform präsentiert Qualität und Umweltfreundlichkeit der Benetton-Produkte

London/Berlin, 23.03.2021 – United Colors of Benetton treibt seine digitale Transformation weiter voran. In diesem Zuge realisierte das Londoner Office von R/GA eine 360-Grad-Überarbeitung der globalen Direct-to-Consumer-Plattform des Modeunternehmens.

Der neue E-Commerce-Auftritt “Blend Different” übersetzt die Philosophie der Marke, die für Gedankenfreiheit und das Durchbrechen von Konventionen bekannt ist, in ein modernes Omnichannel-Erlebnis und verleiht ihr so eine klare und unverwechselbare Rolle in der zeitgenössischen Kultur. Die neue Benetton Plattform wurde von R/GA in nur 14 Wochen konzipiert, erstellt und eingeführt und ist in Großbritannien, Italien, Deutschland, Spanien, Japan, Griechenland und Portugal bereits online. Weitere Rollouts sind für 2021 geplant.

Benetton holte R/GA ins Boot, um die Führungsposition der Marke in der Kategorie lässiger italienischer Lifestyle weiter auszubauen. Zudem sollte die Premiumqualität der Benetton-Produkte sowie ihre positiven ökologischen und kulturellen Auswirkungen verstärkt in den Fokus der Kommunikation rücken. Zu diesem Zweck verknüpfte das Londoner Office erstklassige User Experience und redaktionelle Inhalte. Das Ergebnis ist eine E-Commerce-Plattform, die sich verstärkt an die Gen-Z richtet und zugleich den Omnichannel-Vertrieb fördert, um die Marke zukunftssicher zu machen.

“Von Genderless Shopping bis hin zu redaktionellen und interaktiven Features, die Diversität, Experimentierfreude und Inklusion zelebrieren, haben wir eine einzigartige Reihe von Erlebnissen geschaffen, die der Marke mithilfe von Farbe Ausdruck verleihen” so Ilia Uvarov, Executive Creative Director bei R / GA London. “Zudem konnten wir eine natürliche Verbindung zwischen dem R/GA Purpose “Designing a more human future” und den Werten von Benetton entdecken, die wir in Form unserer Vision “Blend different” durch diese neue digitale Plattform zum Leben erweckt haben.”

“Unser Ziel war es, Benetton-Kunden mit einer unerwarteten, aber dennoch hochrelevanten Kombination aus Produkten, Geschichten und kulturellen Momenten zu begeistern”, so Antonio Patrissi, Chief Digital Officer von United Colors of Benetton. “Diese neue Plattform ermöglicht es unserer Marke, nicht nur in der Mode eine Rolle zu spielen, sondern auch kulturelle Bedeutung zu erlangen. So können wir eine aktive Position zu einer Reihe von Themen wie Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion einnehmen.”

R/GA entwickelte eine modulare, dynamisch anpassbare Architektur, die sich problemlos für alle Benutzerkontexte, Geschäftsanforderungen und Marktspezifikationen skalieren und anpassen lässt. Dank dieses Designs können Kunden von United Colors of Benetton weltweit eine einheitliche und erstklassige Erfahrung machen – unabhängig vom jeweiligen Endgerät oder Browsing-Setup. Zudem bringt das kontextbezogene Storytelling redaktionellen Inhalt und Commerce so zusammen, dass dadurch alle Benetton-Zielgruppen inspiriert und einbezogen werden.

Nicht zuletzt dient Farbe als Schnittstelle für unverwechselbare Markenerlebnisse. Dieses Basiskonzept wendete R/GA auf die Produktentdeckung und -erkundung an und ermöglicht so, Momente des Staunens zu erschaffen, die die Benutzer tiefer in die Welt der Marke Benetton entführen. Darüber hinaus schlug die Agentur eine Brücke zwischen der digitalen und physischen Welt, indem sie den Kunden Produkte näherbringt und online greifbarer macht. So ist es R/GA durch die Nutzung von Bewegung und Skalierung gelungen, die organische Natur von Stoffen digital zu übersetzen und die taktilen Eigenschaften der Produkte hervorzuheben.

“Benetton ist es schon früh gelungen, die eigene Marke mit aussagekräftigen Statements nachhaltig aufzuladen. Mit der neuen Plattform hat dieser Weg nun eine logische Fortsetzung gefunden, die zudem auch gegenwärtige Generationen nahtlos integriert. Diese Arbeit ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie wir gemeinsam mit unseren Kunden dazu beitragen, eine menschlichere Zukunft zu gestalten”, so David Toma, Managing Director R/GA Berlin.

Über R/GA

R/GA ist eine globale Innovationsfirma. Wir helfen Unternehmen dabei, neue Geschäftsfelder und Marken für eine menschlichere Zukunft zu entwickeln. Unsere Leistungen reichen dabei von Innovationsberatung und Organisationsentwicklung über Markendesign und Experience Design bis hin zu Marketingkommunikation. R/GA ist Teil der Interpublic Group of Companies, einer der weltweit größten Organisationen für Werbe- und Marketingdienstleistungen, und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter an 16 Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. Weitere Informationen zu R/GA gibt es unter www.rga.com oder bei @rga auf Twitter.

Bildquelle: Copyright@RGA