BLR Akademie lehrt Erste Hilfe in München

Autounfall, Herzinfarkt, Schlaganfall – in die Lage, Erste Hilfe leisten zu müssen, kann jeder Mensch geraten. Die BLR Akademie in München ist spezialisiert darauf, Menschen auf den Notfall vorzubereiten. Ab 1. Juli 2021 werden auch Kurse am Hauptbahnhof angeboten.

Die meisten Münchner haben in ihrem Leben schon mal einen Erste Hilfe-Kurs absolviert. Häufigster Anlass: der Führerscheinerwerb. Doch können sie die Maßnahmen auch Jahre später noch abrufen, wenn sie plötzlich in die Situation geraten, Erste Hilfe leisten zu müssen?

“Das ist leider bei Weitem nicht immer der Fall – insbesondere in extremen Stresssituationen”, sagt Pavel Kutzmann, Rettungssanitäter und Erste Hilfe-Ausbilder. “Laut einer aktuellen Umfrage leistet knapp die Hälfte aller Deutschen aus Unwissenheit oder Unsicherheit keine Erste Hilfe, wenn es dringend notwendig wäre”.

Mit seiner BLR Akademie trägt Pavel Kutzmann seit 5 Jahren dazu bei, die Münchner auf den Notfall vorzubereiten. Das Angebot der Akademie richtet sich an jeden, der seine Erste Hilfe-Kenntnisse auffrischen will – etwa weil die vor Jahren gelernten Inhalte verblasst sind, oder weil die Übung fehlt.

Erste Hilfe-Kurs wird oft vorausgesetzt

Das Angebot der BLR Akademie richtet sich auch an jeden, der einen Erste Hilfe-Kurs aus beruflichen oder privaten Gründen absolvieren muss: An den Fahrschüler beispielsweise, der vor der Prüfung steht. An den Auszubildenden oder betrieblichen Ersthelfer, der den Kurs für seine tägliche Arbeit braucht. Oder an den Trainer, der die Verantwortung für seine Schützlinge trägt.

Die BLR Akademie bietet Erste Hilfe-Kurse am Ostbahnhof an. Fahrschüler haben dort die Möglichkeit, das für den Erwerb des Führerscheins notwendige Passbild und den Sehtest gleich mitzumachen. Kurse sind aber auch direkt vor Ort möglich: im Betrieb, an der Trainingsstätte des Vereins oder in der Bildungsstätte.

Zusätzliche Kursräume am Hauptbahnhof

Ab 1. Juli 2021 stehen der BLR Akademie zwei weitere Kursräume zur Verfügung, und zwar am Hauptbahnhof: zentral gelegen, direkt an öffentliche Verkehrsmittel angebunden und mit einer Parkgarage in unmittelbarer Nähe. Auch dort können Fahrschüler Passbild und Sehtest künftig zusammen mit dem Kurs machen.

“Wir sind froh, dass wir ab 1. Juli zwei zusätzliche Kursräume am Hauptbahnhof zur Verfügung haben. Die Nachfrage ist groß, und das ist auch gut so. Denn Erste Hilfe ist ein lebenswichtiges Thema, bei dem man niemals ausgelernt hat”, sagt Pavel Kutzmann.

Über die BLR Akademie:

2016 gegründet, hat sich die BLR Akademie auf die Durchführung von Erste Hilfe-Kursen in München spezialisiert. Verantwortlich ist Pavel Kutzmann(33), erfahrener Rettungssanitäter und Erste Hilfe-Ausbilder. Angeboten werden Kurse in deutscher, englischer und russischer Sprache – für jeden Interessierten, insbesondere für Fahrschüler, Betriebe, Studenten und Trainer.

Firmenkontakt

BLR Akademie

Mia Schönberger

Rosenheimer Str. 133

81667 München

089/954-932-46

info@blr-akademie.de

https://blr-akademie.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.