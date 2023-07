Blucap Moto vorstellt: Revolutionäre Motorrad-Navigationssonnenbrille mit Spitzentechnologien

Blucap, ein führender Innovator im Bereich tragbarer Technologie, freut sich, sein neuestes Durchbruchsprodukt, Blucap Moto, vorzustellen. Speziell für Motorrad-Enthusiasten entwickelt, wird Blucap Moto die Art und Weise, wie Fahrer auf der Straße navigieren, revolutionieren.

Blucap Moto kombiniert modernste Augmented Reality (AR)-Technologie mit klassischen Sonnenbrillen-Designs und bietet Fahrern ein nahtloses und intuitives Navigationserlebnis. Mit der wegweisenden Waveguide-Linse können Fahrer eine transparente, leichte Linse genießen, die wesentliche Informationen wie Abbiegeanweisungen und Echtzeitkarten direkt in ihrem Blickfeld anzeigt.

„Wir kennen die einzigartigen Herausforderungen, denen sich Motorradfahrer bei der Navigation gegenübersehen“, sagte Zhu Ning, CEO von Blucap. „Deshalb haben wir Blucap Moto entwickelt, um eine bequeme, sichere und immersive Lösung anzubieten, damit Fahrer ohne Ablenkung auf Kurs bleiben können.“

Das ergonomische Design von Blucap Moto sorgt für einen bequemen Sitz und ähnelt gewöhnlichen Sonnenbrillen sowohl im Stil als auch im Gewicht. Mit dem praktischen Lenker-Fernbedienungscontroller können Fahrer die Navigationsanzeige und andere Funktionen einfach steuern und haben schnellen Zugriff auf Abbiegehinweise, eine vollständige Navigationskarte und so weiter.

Blucap Moto bietet auch andere druckvolle Funktionen wie integrierte Sprachbefehle und eine intuitive mobile App, die speziell für die Motorradnavigation entwickelt wurde. Fahrer können wichtige Benachrichtigungen, Anrufe und Nachrichten direkt in ihrem Sichtfeld erhalten und so in Verbindung bleiben, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

„Wir freuen uns, Blucap Moto Motorrad-Enthusiasten auf der ganzen Welt anzubieten“, fügte Ning hinzu. „Unsere Mission ist es, das Fahrerlebnis zu verbessern, indem wir den Fahrern die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um mühelos zu navigieren und dabei die Freiheit der offenen Straße genießen zu können .“

Blucap Moto wird im Herbst 2023 auf den Markt kommen. Um mehr über Blucap Moto zu erfahren und über seine Veröffentlichung auf dem Laufenden zu bleiben, bitte besuchen Sie blucapsport.com oder folgen Sie Blucap auf Facebook.

