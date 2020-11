Blue Prism: Digital Workforce erhält als erster deutscher Partner Platin-Zertifizierung

Digital Workforce erhält als erster deutscher Service-Provider-Partner für branchenführende Unterstützung und Bereitstellung intelligenter Automatisierungslösungen von Blue Prism besondere Auszeichnung

München, den 26. November 2020 – Digital Workforce ist als Platinum Delivery Partner, Gold Service Partner und Gold Capability Partner von Blue Prism, einem der führenden Anbieter für Enterprise-Lösungen für robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA), ausgezeichnet worden und damit der erste Service Provider in EMEA, der eine Platin-Zertifizierung erhalten hat. Der Erhalt dieser Auszeichnungen festigt die Position von Digital Workforce als führender Blue Prism-Dienstleister in der globalen Wirtschaft.

Neben der höchstmöglichen Blue Prism Delivery-Zertifizierung ist Digital Workforce ein langjähriger zertifizierter Schulungspartner, der im Laufe der Jahre mehrere Partnerauszeichnungen für seine hervorragenden Leistungen bei der Bereitstellung des Connected-RPA-Angebots von Blue Prism erhalten hat. Mit diesen Auszeichnungen werden die wichtigsten Partner im Netzwerk des RPA-Anbieters gewürdigt. Sie stehen als Garant für das umfangreiche Wissen im Bereich intelligenter Automatisierung, auf das Unternehmen für ihre digitale Transformation setzen können, um durch Innovation und Technik im Wettbewerb ganz vorne mit dabei zu sein.

“Mit unserem starken Partnernetzwerk stellen wir sicher, dass unsere Kunden bei jedem Schritt ihrer Automatisierungsreise die bestmögliche Unterstützung erhalten. Und unser Zertifizierungsprogramm steht für die Qualität der Arbeit unserer Partner”, so Bernhard Schwemmer, CEE Channel Sales Manager bei Blue Prism. “Zusammen mit Digital Workforce blicken wir auf eine langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit im Dienste unserer Kunden zurück und freuen uns sie als ersten Service-Provider-Platin-Partner mit einer Niederlassung in Deutschland willkommen heißen zu dürfen.”

“Es ist eine große Ehre für uns, die höchstmögliche Blue Prism Delivery Certification zu erhalten und ein Elitepartner der wichtigsten Akteure bei der intelligenten Automatisierung zu sein. Wir arbeiten seit 2015 europaweit eng mit Blue Prism zusammen und haben große Investitionen in die kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeiter und die Entwicklung unseres Blue Prism-Dienstleistungsangebots getätigt. Mit unserer neuen Geschäftsstelle und unseren Mitarbeitern vor Ort können wir nun auch die Kunden in Deutschland optimal betreuen”, sagt Hans Griesbacher, Sales Director DACH, bei Digital Workforce.

Das Dienstleistungsangebot von Digital Workforce ist breit gefächert und ermöglicht nicht nur Großunternehmen, sondern auch Mittelständlern und Kleinunternehmen die Nutzung von Blue Prism´s marktführender Automation-Technologie. Mit über 250 herstellerzertifizieren Mitarbeitern bietet Digital Workforce neben dem klassischen Automation Advisory und RPA Delivery Services, einen 24/7 Run Management Service mit welchem das Management und der Betrieb der Kundeninstallationen sichergestellt wird. Mit Robot-as-a-Service und RoboShore bietet Digital Workforce die Nutzung von Automationslösung auf einer kostengünstigen “pay as you use” Grundlage. Weitere Dienste rund um das Thema Automation/AI runden unsere Dienstleistungen ab.

(c) 2020 Blue Prism Limited. “Blue Prism”, das “Blue Prism”-Logo und das Prism Device sind Marken bzw. eingetragene Marken von Blue Prism Limited und seiner Vertragspartner. Alle Rechte vorbehalten.

Über Blue Prism

Blue Prism ist weltweit führend in der intelligenten Automatisierung für Unternehmen und transformiert ihre Arbeitsweisen. Blue Prism unterstützt Benutzer in über 170 Ländern in mehr als 2.000 Unternehmen, darunter Fortune 500 Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors, die mit neuen Arbeitsweisen Werte schaffen, Effizienz gewinnen und Millionen ihrer Arbeitsstunden anderweitig nutzbar machen. Unsere Digital Workforce ist intelligent, sicher, skalierbar und für alle zugänglich; sie gibt Menschen Zeit, Arbeit neu zu definieren. Die Vision von Blue Prism besteht darin, eine Digital Workforce für jedes Unternehmen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.blueprism.com Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @blue_prism und auf LinkedIn.

Über Digital Workforce

Digital Workforce automatisiert und verwaltet Geschäftsprozesse und schafft so Freiräume für Mitarbeiter für zielgerichtetere Arbeiten. Digital Workforce ist ein zuverlässiger Berater und ein weltweit führender unabhängiger Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der intelligenten Automatisierung im industriellen Maßstab. Heute nutzen mehr als 150 große globale Kunden die Dienstleistungen von Digital Workforce, um ihre Unternehmen durch intelligente Automatisierung zu transformieren. Digital Workforce wurde 2015 gegründet und beschäftigt derzeit über 240 IA-Spezialisten in den USA, Großbritannien, Polen, Deutschland, Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark. Erfahren Sie mehr unter http://www.digitalworkforce.com/und finden Sie uns auf Twitter @digiworkforce und auf LinkedIn.

