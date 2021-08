Blue Prism im “2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Robotic Process Automation” als Leader ausgezeichnet

München – 2. August 2021 – Blue Prism, ein weltweit führender Anbieter für intelligente Automatisierung, gab heute bekannt, von Gartner®, Inc. erneut in den “Leaders”-Quadranten des “Magic Quadrant™ for Robotic Process Automation” eingestuft worden zu sein.

Im Bericht für 2021 hat Gartner® 18 Anbieter anhand der Kriterien Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision bewertet und Blue Prism als Leader eingestuft.

Gartner® äußert sich dazu wie folgt: “Leader sind mit den Marktrealitäten vertraut, können eine zuverlässige Erfolgsbilanz vorweisen, sind dazu in der Lage, die Richtung eines Marktes zu beeinflussen. Sie wissen, wie man Kunden gewinnt und behält. Leader im RPA-Markt verstehen die Anforderungen ihrer Unternehmenskunden sowie die Chancen zur Erweiterung der Funktionalität und zum Hinzufügen neuer Produkte und Dienstleistungen zu ihrem Kernangebot im Bereich RPA. Vereinfacht ausgedrückt muss ein Leader über eine marktführende Vision verfügen und dazu in der Lage sein, diese Vision umzusetzen. Ein Leader ist nicht zwangsläufig für jeden Kunden die beste Wahl. Ein fokussierter kleinerer Anbieter, der kein Leader ist, kann manchmal durch überragenden Support und Einsatz überzeugen. Andere Anbieter bieten möglicherweise spezielle Fähigkeiten, die für einige Unternehmen entscheidend sind, z. B. erhöhte Sicherheit oder bestimmte Merkmale oder Funktionen (die beispielsweise in Call-Centern oder individuellen Desktop-Anwendungsfällen erforderlich sein können). Ein Anbieter, der sich auf RPA für eine ganz bestimmte Branche oder Region konzentriert, ist am Gesamtmarkt vielleicht kein Leader, kann dadurch innerhalb des selbst gewählten Marktes bzw. der selbst gewählten Region jedoch möglicherweise von einem Wettbewerbsvorteil profitieren.”

“Dass Blue Prism einmal mehr von Gartner® als Leader eingestuft wurde, unterstreicht unser Engagement für unsere Kunden und Partner sowie unsere Einstellung zu intelligenten Technologien für die Unternehmensautomatisierung”, so Jason Kingdon, CEO und Chairman von Blue Prism. “Mit unserer Unternehmensarchitektur unterstützen wir Kunden dabei, intelligente Automatisierung zu skalieren und im gesamten Unternehmen einzusetzen. Indem wir Automatisierungsstrategien mit wichtigen Geschäftszielen in Einklang bringen, verhelfen wir unseren Kunden zum größtmöglichen ROI, sodass sie in der digitalen Welt agil und wettbewerbsfähig zu bleiben.”

Blue Prism ist Wegbereiter für Automatisierung auf Unternehmensebene und unterstützt die großflächige Einführung der Technologie. Indem es den Schwerpunkt auf die Orchestrierung legt, ermöglicht Blue Prism seinen Kunden den Übergang von der Automatisierung einzelner Prozesse hin zu einer interoperablen Belegschaft aus digitalen und menschlichen Mitarbeitern, die wichtige Geschäftsziele wie die Steigerung der Produktivität, die Erhöhung des ROI und die Verbesserung des Kundenerlebnisses schnell und effizient umsetzt. Die Kundenbindungsrate von Blue Prism von 98 % ist ein weiterer Beleg für das Vertrauen, das Kunden den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens entgegenbringen.

“Zurich Insurance UK ist Blue Prism aus einer Vielzahl von Gründen treu geblieben, allen voran das hohe Serviceniveau. Blue Prism verhält sich wie ein echter Partner und hat uns im Laufe der Jahre zu großem Erfolg verholfen. Zurich Insurance ist stolz auf seine evolutionäre Belegschaft und Blue Prism hat einen wesentlichen Beitrag zum Erreichen dieses Ziels geleistet”, erklärt Stephen Aldred, Continuous Improvement & Automation Manager bei Zurich Insurance.

