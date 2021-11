Blue Prism im IDC MarketScape RPA Software 2021 als Leader eingestuft

München -29. November 2021 – Blue Prism, ein weltweiter Pionier im Bereich intelligente Automatisierung (IA), wird im IDC MarketScape RPA Software 2021 Vendor Assessment als Leader bezeichnet. Die Auszeichnung erfolgt aufgrund der ergebnisorientierten Preisgestaltung, dem umfangreichen Funktionsumfang der Entwicklungsumgebung und der Marktentwicklung.

„RPA ergänzt nicht mehr einfach bestehende Prozesse durch Automatisierung, sondern verändert auch die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, und stellt übliche Technologien in Frage, die zur Prozessverbesserung eingesetzt werden“, sagt Maureen Fleming, Program Vice President für Intelligent Process Automation Research bei IDC. „Die Leader in dieser Bewertung zeigten Fähigkeiten, die die Produktivität aller Mitarbeiter steigerten. Dies erfolgte insbesondere durch die Nutzung sogenannter „Roboterassistenten“, die Aufgaben für Mitarbeiter vorbereiten und übergeben. So müssen diese nicht zwischen einzelnen Anwendungen wechseln, um ihre Arbeit erledigen zu können.“

„Die Stärken in der umsatzbasierten Geschäftsentwicklung, den Planungs- und Entwicklungsfähigkeiten und einer auf KI fokussierten Strategie wirkten sich positiv auf die Position von Blue Prism in dieser Bewertung aus“, gibt IDC MarketScape an.

IDC lobt außerdem das „ergebnisorientierte Preisgestaltungsmodell von Blue Prism, bei dem Kunden für die Nutzung von Digital Workern in der Produktion zahlen. Automatisierungsaufträge werden einem Digital Worker aus einem größeren Pool von diesen zugewiesen. Diese sind nicht an eine einzelne Aufgabe oder einen einzelnen Prozess gebunden und können daher im gesamten Unternehmen eingesetzt werden“. Zu beachten ist: „Die Aufgabenzuteilung von Automatisierungsaufträgen zielt auf eine maximale Auslastung der Digital Worker ab.“

„Die Anerkennung als Leader durch den IDC MarketScape-Bericht unterstreicht unseren starken Fokus auf Produktinnovation, die in den für unsere Kunden wichtigsten Bereichen weiter zunimmt, was sich äußerst positiv auswirkt“, so Danny Major, SVP Product, Blue Prism. „Dank dieses Schwerpunkts auf Entwicklung können unsere Kunden nicht nur den Umfang und die Sicherheit des Einsatzes von intelligenten Automatisierungslösungen in ihren Unternehmen kontinuierlich erhöhen, sondern dies auch einfacher und effektiver tun. Wir sind gespannt, was unsere gemeinsamen Anstrengungen im Bereich der Innovation noch ermöglichen werden.“

Über IDC MarketScape

Das Anbieterbewertungsmodell von IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) auf einem bestimmten Markt bieten. Als Forschungsmethode wird eine strenge Bewertungsmethodik verwendet, die sowohl auf qualitativen als auch quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzelnen grafischen Darstellung der Position der einzelnen Anbieter auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape bietet ein klares Framework, in dem die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und künftige Faktoren für den Markterfolg von IT- und Telekommunikationsanbietern aussagekräftig miteinander verglichen werden können. Das Framework bietet Technologiekunden außerdem eine umfassende Bewertung der Stärken und Schwächen aktueller und potenzieller Anbieter.

Über Blue Prism

Blue Prism ist der weltweit führende Anbieter intelligenter Automatisierung und robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA) für Unternehmen und verändert die Art und Weise, wie Arbeiten ausgeführt werden. Wir haben Benutzer in über 170 Ländern und 70 Branchen – 30 % der Unternehmen gehören zu den Global 2.000 (gemäß Forbes), die mit neuen Arbeitsweisen ihre Effizienz steigern und Millionen ihrer Arbeitsstunden anderweitig nutzbar machen. Unsere digitale Workforce bieten eine hochgradige Automatisierung, die sicher, intelligent und für alle zugänglich ist. Das schafft Freiräume, um Arbeit wirklich neu zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf www.blueprism.com Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @blue_prism und auf LinkedIn.

