Blue Prism stellt preisgekrönte Process Intelligence zur Optimierung der Automatisierungsleistung vor

Blue Prism integriert ABBYY Timeline in Blue Prism Capture, um eine vollständige Prozess- und Aufgabenerkennung als Standardfunktion anzubieten

München – 12. Oktober 2021 – Blue Prism® (AIM: PRSM), Pionier und weltweit führendes Unternehmen im Bereich intelligente Automatisierung, und ABBYY, ein Unternehmen für Digital-Intelligence-Lösungen, gaben heute die Verfügbarkeit von Blue Prism Process Intelligence Powered by ABBYY Timeline innerhalb der Automatisierungsplattform von Blue Prism bekannt. Die Lösung unterstützt Kunden dabei, anhand unternehmensweit verstreuter Daten im Handumdrehen die besten Automatisierungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Blue Prism Process Intelligence Powered by ABBYY Timeline basiert aufder langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen und verbindet erstklassige Technologien zu einer gebrauchsfertigen Lösung. Die neuen, vollständig integrierten Process- und Task-Mining-Funktionen fügen sich nahtlos in die native Prozesserfassungsfunktion von

Blue Prism ein. Das Ergebnis ist eine durchgängige, datengesteuerte intelligente Automatisierung. Kunden können einfach und schnell Automatisierungsmöglichkeiten ermitteln und anhand der Daten Prozessdefinitionsdokumente (PDD) erstellen.

– Blue Prism Process Intelligence verknüpft Desktop-Benutzerinteraktions-Daten mit aus Systemereignisdaten gewonnenen Prozessdetails und erstellt detaillierte Modelle der einzelnen Prozesse, die für Analysen, Optimierung, Überwachung und prädiktive Analysen zum Einsatz kommen.

– Die parallele Integration mit Blue Prism Capture ermöglicht es dem Benutzer die Automationen aus Process Intelligence mit ungeahnter Geschwindigkeit direkt in Design Studio bereitzustellen.

– Die Benutzerfreundlichkeit der Lösung versetzt alle Benutzer, einschließlich Citizen Developer, dazu in die Lage, schneller als je zuvor zuverlässige Automatisierungen zu erstellen.

– Blue Prism Process Intelligence ist in der Komplett-Lizenz von Blue Prism für Kunden mit kostenpflichtigem Support enthalten. Außerdem sind entsprechende Upgrade-Pakete zum Kauf erhältlich.

Die Integration schließt eine kritische Lücke zwischen Process Mining und Prozessautomatisierung, indem sie Prozesse und Aufgaben assimiliert und die Erstellung von Digital Workern automatisiert, um anschließend den ROI zu verfolgen und die Prozess-Compliance zu überwachen.

“Indem wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, die Prozesserkennung im gesamten Unternehmen zu professionalisieren, unterstützen wir nicht nur dabei, ihre Automatisierungs-Roadmap zu erweitern, sondern beschleunigen auch die Markteinführung von Automatisierungslösungen”, erklärt Jason Kingdon, Chairman und CEO von Blue Prism. “Dieses neue Angebot unterstreicht unser Ziel, unseren Kunden die besten Technologien am Markt zu bieten, um ihnen nicht nur zu erhöhter Produktivität und Rendite zu verhelfen, sondern echte digitale Transformation sowie eine schnelle Skalierung zu ermöglichen.”

“Blue Prism Process Intelligence Powered by ABBYY Timeline unterstützt Automatisierungsteams dabei, fakten- und datenbasierte Design- und Optimierungsentscheidungen für ihre RPA-Initiativen zu treffen, und erweitert die Fähigkeiten der Digital Workforce um fortschrittliches Prozessverständnis”, erklärt Ulf Persson, CEO von ABBYY. “Die erweiterte Partnerschaft mit Blue Prism veranschaulicht die Bedeutung von No-Code-Lösungen und bietet beiden Unternehmen beträchtliche Chancen, indem sie sich die Wettbewerbsvorteile, die Timeline im Vergleich zu herkömmlichen Process-Mining-Tools bietet, zunutze macht. So können unsere gemeinsamen Kunden das größtmögliche Spektrum an Prozesstypen mit den umfassendsten Prozessanalyse- und Echtzeit-Überwachungstools bearbeiten, was für die geschäftliche Agilität entscheidend ist.”

Das neue Angebot trägt wesentlich zum Erfolg eines jeden Unternehmens, für das digitale Transformation ein Thema ist, bei. Es bietet Entwicklern und Führungskräften einen klaren Überblick über das volle Potenzial der Automatisierung und versetzt sie dazu in die Lage, schnell und effektiv auf Chancen zu reagieren.

Erfahren Sie mehr über Blue Prism Process Intelligence Powered by ABBYY Timeline.

Über Blue Prism

Blue Prism ist der weltweit führende Anbieterintelligenter Automatisierung und robotergesteuerter Prozessautomatisierung (RPA) für Unternehmen undverändert die Art und Weise, wie Arbeiten ausgeführt werden. Wir haben 2.000 Kunden in über 170 Ländern und 70 Branchen – 30 % der Unternehmen gehören zu denGlobal 2000 (gemäß Forbes), die mit neuen Arbeitsweisen ihre Effizienz steigern und Millionen ihrer Arbeitsstunden anderweitig nutzbar machen.Unsere DigitalWorkforce ist intelligent, sicher, skalierbar und für alle zugänglich.

Das schafft Freiräume, um Arbeit wirklich neu zu gestalten.Weitere Informationen finden Sie auf www.blueprism.com Folgen Sie uns auch auf Twitter:@blue_prismund aufLinkedIn.

(c) 2021 Blue Prism Limited. “Blue Prism”, das “Blue Prism”-Logo und das Prism Device sind Marken bzw. eingetragene Marken von Blue Prism Limited und seiner Vertragspartner. Alle Rechte vorbehalten.

Über ABBYY

ABBYY verschafft Unternehmen mit seiner Digital Intelligence-Plattform einen umfassenden Einblick in ihre Geschäftsabläufe sowie die zugrunde liegenden Inhalte. Mehr als 5.000 Unternehmen, darunter zahlreiche Fortune-500-Unternehmen, nutzen die Technologien von ABBYY. Das Unternehmen ist führend im Bereich intelligente Dokumentenverarbeitung sowie in den Bereichen Prozesserkennung und Process Mining und trägt zu wesentlichen Verbesserungen im Hinblick auf das Kundenerlebnis sowie die Effektivität und Profitabilität von Unternehmen bei. Unternehmen, die auf ABBYY vertrauen, profitieren von einem bedeutenden Wettbewerbsvorteil. ABBYY ist ein internationales Unternehmen und verfügt über Niederlassungen in 14 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf www.abbyy.com Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, Twitter oder Facebook.

ABBYY – einschließlich der Verwendung als Logo, Unternehmensname (oder Teil eines Unternehmensnamens) oder Bestandteil eines Produktnamens – ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen der Unternehmen der ABBYY Group und darf nicht ohne die Genehmigung der jeweiligen Inhaber verwendet werden.

