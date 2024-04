BMF-Tocherterfirma: Entwicklung von 3D-BioChips für die pharmazeutische und kosmetische Forschung

Boston, München, 30. April 2024. Boston Micro Fabrication (BMF) hat die Tochterfirma BMF Biotechnology Inc. gegründet, die hochpräzise, mikrofluidische 3D-Biochips für die pharmazeutische und kosmetische Forschung entwickelt. Die Organ-on-a-Chip Plattformen ermöglichen die Reproduktion physiologisch relevanter Gewebe in großem Maßstab, erleichtern damit die Erforschung der Wirkungen von Kosmetik und Medikamenten und beschleunigen die Forschungsabläufe.

BMF Biotechnology Inc. widmet sich am Hauptsitz in San Diego, Kalifornien der Entwicklung und Vermarktung innovativer BioChips (Organ-on-a-Chip-Plattformen), die in vitro in großem Maßstab Gewebe kultivieren, um die Entwicklung neuer Medikamente und Kosmetika zu beschleunigen.

BMF entwickelt innovative, einzigartige Hochpräzisions-Mikrodruckplattformen, die von Produktentwicklern und Ingenieuren in Bereichen wie Medizintechnik, Elektronik, Optik/Photonik und Biowissenschaften eingesetzt werden, wo eine hohe Auflösung und anspruchsvolle Maßtoleranzen gefragt sind. Ende 2022 begann BMF damit, das Geschäftsmodell über die Lieferung der Projection Micro Stereolithography (PµSL)-Plattform und die damit erzeugten Bauteile hinaus zu erweitern. BMF eröffnete das San Diego Research Institute zur Entwicklung innovativer mikrofluidischer BioChips, die in der Arzneimittelforschung und für Kosmetiktests benötigt werden. Die erste Phase dieses Vorhabens hat zu ermutigenden Ergebnissen geführt.

Durch die originalgetreue Nachbildung der physiologischen Bedingungen im menschlichen Körper bieten die BioChips von BMF Biotechnology eine leistungsstarke Plattform für die Untersuchung der biologischen Mechanismen von Gesundheit und Krankheit, die Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Medikamenten und Kosmetika sowie die Vorhersage von Patientenreaktionen. BMF BioChips verfügen über ein integriertes „vaskuläres“ Netzwerk von Kanälen, das einen in-vivo-ähnlichen Austausch von Nähr- und Abfallstoffen sowie die Verabreichung von Substanzen über das gesamte große Gewebe ermöglicht. Dies kann im Vergleich zu herkömmlichen 2D-Zellkulturen und Tiermodellen zu präziseren Testergebnissen und einer höheren Empfindlichkeit gegenüber Wirkstoffen führen.

Robuste Gewebemodelle, wie Tumormodelle zur Beurteilung der Wirksamkeit von Arzneimitteln, Nierenmodelle zur Bewertung der Arzneimittelsicherheit und Hautmodelle für kosmetische Beurteilungen, wurden konsequent weiterentwickelt. Darüber hinaus hat die Zusammenarbeit mit globalen Partnern zur Entwicklung verschiedener anderer Gewebemodelle geführt, die den Forschern helfen, die biologischen Mechanismen von Gesundheit und Krankheit besser zu verstehen, unter anderem bei Leber- und Herzerkrankungen, Lungenkrebs, Gebärmutterhalskrebs.

„Aufbauend auf dem Erfolg der selbstentwickelten Innovationen wie den UltraThineer-Zahnverblendungen, bedeutet die Gründung von BMF Biotechnology Inc. einen großen Sprung zu besseren Möglichkeiten, das Potenzial der 3D-BioChip-Technologie zu nutzen“, kommentiert Dr. Jennifer Sun, Chief Scientific Officer von BMF Biotechnology Inc. „Mit unserer Technologie und Vorgehensweise geben wir Forschern innovative Werkzeuge an die Hand. Damit setzen sie wissenschaftliche Entdeckungen schnell in konkrete therapeutische Lösungen um, die Verbesserungen für Patienten bedeuten.“

Um die Leistungsfähigkeit der BioChips voll auszuschöpfen, sucht BMF Biotechnology jetzt Kooperationspartner. Das Partnerprogramm bietet eine Reihe von Möglichkeiten, gemeinsam mit Partnern innovative Geräte und biologische Modelle zu entwickeln und zu validieren. Wir begrüßen es, wenn Industrie, Forschung und akademische Einrichtungen auf uns zukommen, um die Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.

Weitere Informationen über BMF Biotechnology Inc. und unser Partnerprogramm finden Sie unter www.bmfbio.com Sie finden uns auch auf dem MPS World Summit 2024 an Stand Nr. 9, der vom 10. bis 14. Juni 2024 in Seattle, Washington, stattfindet.

Über BMF – Boston Micro Fabrication

Boston Micro Fabrication (BMF) ermöglicht hochpräzisen 3D-Druck von Bauteilen im Mikromaßstab, die etwa in Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Elektronik und Maschinenbau verwendet werden. Mit der firmeneigenen PμSL-Technologie (Projektionsmikro-Stereolithografie) produzieren die Drucker des microArch-Systems sehr genaue und präzise hochauflösenden 3D-Drucke für die Produktentwicklung, Forschung und industrielle Kleinserien. BMF wurde 2016 gegründet und betreibt Niederlassungen in Boston, Shenzhen, Chongqing und Tokio sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in San Diego. Für weitere Informationen über BMF besuchen Sie bitte www.bmf3d.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/bostonmicrofab/

Firmenkontakt

BMF Precision Inc.

Laura Galloway

8 Mill and Main Suite 310

MA 01754 Maynard

(001)(978) 637-2050



http://www.bmf3d.de

Pressekontakt

hightech marketing e.k.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0

+49 89 459 11 58 11



http://www.hightech.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.