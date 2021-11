BMF verstärkt sich mit Ferenc Toth

Boston/München – 15. November 2021 – Boston Micro Fabrication (BMF), Pionier bei 3D-Drucksystemen für die Mikrofertigung, gewinnt mit Ferenc Toth einen erfahrenen Vertriebsexperten im Bereich 3D-Druck für die weitere Expansion in Europa, insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der neue Sales Manager DACH/Europe steht auf der Messe Formnext vom 16. bis 19.11.2021 in Frankfurt als Ansprechpartner zur Verfügung.

Ferenc Toth wird für BMF das Netzwerk von Vertriebspartnern in Europa ausbauen und die Kontakte zu Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen von seinem Standort im Rhein/Maingebiet aus intensivieren. Der deutschsprachige Vertriebsexperte blickt auf 30 Jahre Erfahrung in der Industrie, davon zehn Jahre in der 3D-Druck Branche zurück und kommt von miniFactory Oy Ltd., wo er als Sales Director die europäischen Vertriebskanäle entwickelt sowie Partneraktivitäten koordiniert und unterstützt hat. Zuvor war er als Channel Sales Manager DACH und Ungarn für die Envisiontec GmbH tätig, wo er das deutsche Vertriebsteam geleitet hat. “Die patentierte Technologie der Projektions-Mikro-Stereolithografie (PµSL) von BMF begeistert mich und motiviert mich dazu, die einzigartigen Anwendungsmöglichkeiten in der Miniaturisierung von Bauteilen in den verschiedenen Branchen voranzutreiben”, sagt Ferenc Toth.

“Mit Ferenc Toth konnten wir einen erfahrenen Branchenexperten mit besten Kontakten gewinnen, der unsere Position in DACH und dem wichtigen und schnell wachsenden europäischen Markt zügig ausbauen wird”, sagt John Kawola, CEO von Boston Micro Fabrication (BMF). “Mit seinem Branchenwissen wird er unsere Technologie schnell in den richtigen Bereichen platzieren.”

Ferenc Toth hat seine Tätigkeit zum 1.11.2021 begonnen und steht auf der Fachmesse Formnext vom 16. bis 19. November 2021 bereits als Ansprechpartner zur Verfügung. Schreiben Sie zur Terminvereinbarung an Ftoth@bmf3d.com.

Über BMF – Boston Micro Fabrication

Boston Micro Fabrication (BMF) hat sich auf 3D-Druck mit Mikropräzision spezialisiert. Das microArch-System des Unternehmens beruht auf einer 3D-Drucktchnologie namens PμSL (Projection Micro Stereolithography). Diese Technologie, ermöglicht eine schnelle Photopolymerisation einer Schicht flüssigen Polymers mittels eines UV-Lichtblitzes in mikroskaliger Auflösung. Durch anpassbare Optiken, eine hochwertige Bewegungsplattform und eine kontrollierte Verarbeitungstechnologie, entstehen genaue, hochauflösende 3D-Drucke für die Produktentwicklung, Forschung und industrielle Kleinserienproduktion. Dieser Durchbruch der Branche verschafft Herstellern die Vorteile des 3D-Drucks ohne Abstriche an Qualität oder Skalierbarkeit.

BMF wurde 2016 gegründet und unterhält Niederlassungen in Singapur, Boston, Shenzhen und Tokio. Für weitere Informationen über BMF besuchen Sie bitte www.bmf3d.de

