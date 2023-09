BMF zertifiziert Formula1µ-Harz von Mechnano für 10- und 25-Mikrometer-Drucker

Boston/München. Boston Micro Fabrication (BMF) hat das Harz Formula1µ von Mechnano für seine S240-Drucker mit 10 Mikron und die neueste 3D-Druckerplattform microArch S350 mit 25 Mikron qualifiziert. Die Plattformen druckt hochauflösende Merkmale im Mikromaßstab ebenso wie ein breites Spektrum kleiner Teile mit hoher Genauigkeit und Präzision.

Mit Formula1µ lassen sich elektrostatisch ableitende Teile für den Einsatz in Umgebungstemperaturen unter 90 °Celsius schnell und kostengünstig herstellen. Dank der neuen Zertifizierung können Forschungseinrichtungen und Hersteller Prototypen, Fertigungshilfsmittel und Endverbrauchsteile mit elektrostatisch ableitenden (ESD) Eigenschaften herstellen.

„Unser Team freut sich, diese Qualifikation bekannt zu geben“, sagte Bryce Keeler, Präsident von Mechnano. „Formula1µ bietet BMF-Kunden ein Hochleistungsharz, das die höchste Zugfestigkeit auf der BMF-Plattform bietet und als einziges Harz statische Elektrizität ableitet. Mit dem Anstieg des Elektronikbedarfs bei gleichzeitiger Verringerung der Chipgröße werden täglich mehr Mikro-ESD-Teile gefordert.“

„Wir arbeiten weiterhin branchenübergreifend zusammen, um den Einsatz des 3D-Drucks von diskreten Prototyping-Anwendungen auf eine Lösung auszuweiten, die eine hochpräzise Produktion von Teilen in Branchen wie Elektronik, Medizintechnik und Biowissenschaften ermöglicht“, so John Kawola, CEO von BMF. „Dank der Innovation von Mechnano können wir unseren Kunden nun eine weitere Materialoption anbieten, um ihre Anforderungen an Prototypen und spätere Produktion zu erfüllen.“

Formula1µ von Mechnano ist ein schwarzes, steifes, statisch-dissipatives Photopolymer-Harz. Es wurde unter Verwendung der firmeneigenen diskreten Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Technologie D’Func entwickelt wurde, um hochauflösende, nano-gleichförmige ESD-Teile mit isotropen Eigenschaften herzustellen. Es beseitigt geleichzeitig die Gefahr des Abblätterns von Kohlenstoff.

BMF wird noch September 2023 mit dem Angebot des Materials unter dem Namen Formula1µ beginnen.

Über BMF – Boston Micro Fabrication

Boston Micro Fabrication (BMF) ermöglicht hochpräzisen 3D-Druck von Bauteilen im Mikromaßstab, die etwa in Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Elektronik und Maschinenbau verwendet werden. Mit der firmeneigenen PμSL-Technologie (Projektionsmikro-Stereolithografie) produzieren die Drucker des microArch-Systems sehr genaue und präzise hochauflösenden 3D-Drucke für die Produktentwicklung, Forschung und industrielle Kleinserien. BMF wurde 2016 gegründet und betreibt Niederlassungen in Boston, Shenzhen, Chongqing und Tokio sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in San Diego. Für weitere Informationen über BMF besuchen Sie bitte www.bmf3d.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/bostonmicrofab/

Bildquelle: BMF Precision Inc.