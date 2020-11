Hotel ade, die bessere Alternative im Rhein Neckar Kreis

Boardinghouse Heidelberg Mannheim Schwetzingen Plankstadt

Hotel ade, die bessere Alternative im Rhein Neckar Kreis

Mannheim

Heidelberg

Schwetzingen

Wie der Presse mitgeteilt entsteht Im Herzen des Rhein Neckar Dreiecks in 68723 Plankstadt, Am Ochsenhorn 14 das ultimative Boardinghouse der Region.

http://www.boardinghouse-rhein-neckar.de/

Zentral zu den Städten Mannheim Heidelberg und Schwetzingen gelegen bietet es ab Frühjahr 2021 viel Service und Ambiente in den 40 Einzel- und Mehrbettzimmern.

Ob Gäste einen Kurztrip zu einem Event in der Region planen, als Geschäftsreisende Tage in der Region verbringen oder für Firmen Mitarbeiter langfristig ein Zuhause gesucht wird, das Boardinghouse Rhein-Neckar und seine Crew bieten den erforderlichen Service und mehr.

Geschäftsreisende fühlen sich von Beginn an wie zuhause. Kein Aufwand für die wohnliche Einrichtung. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit der spontanen Buchung der Apartments im Boardinghouse Rhein Neckar.

Der 24 Stunden Check-in und Check-out stellt für die Gäste einen unverzichtbaren Vorteil dar und erhöht die Reiseflexibilität.

Alle Apartments sind mit elektronischen Sicherheitstürschlössern ausgestattet. Diese gewährleisten

eine hohe Sicherheit und bewahren die Gäste vor Schlüsselverlust und den damit verbundenen Unannehmlichkeiten.

Weiterhin stehen ein Schreibtisch und kostenloses Highspeed-WLAN zur Verfügung. So werden Geschäfts- und Privatreisende entspannt Ihr Notebook oder Laptop anschließen und mit gewohnter Geschwindigkeit arbeiten oder streamen.

Für die Gäste steht in Ihrem Apartment ein Smart TV zur Verfügung hier werden neben den öffentlich-rechtlichen Sendern vielzählige Privatsender angeboten.

Regionale Produkte sind für den Betreiber des Boardinghouse Rhein Neckar im Bereich der Gastronomie wichtig. Täglich erhalten die Gäste ein reichhaltiges Frühstückbuffet mit allem was für einen guten Start in den Tag notwendig ist, ebenso wird ein leckeres Abendbuffet gegen einen kleinen Aufpreis angeboten.

Kostenlose Parkplätze, eine ansprechende Außenanlage und verschiedene Service wie z.B. Weekly-Reinigungsservice, Zustell- und Kinderbett und vieles mehr machen den Aufenthalt in diesem Boardinghouse zu einem Erlebnis.

Ein klimatisierter Multifunktionsraum steht bei Bedarf zur Verfügung. Selbstverständlich besteht ein derzeit erforderliches Hygienekonzept, damit jeder in unserem Hause “sicher” ist.

Herr Armin Berger unser Geschäftsführer freut sich auf unsere Gäste, die er jetzt gerne mit Rat und Tat berät.

Möchten Sie weitere Informationen zu unserem Haus und unseren Dienstleistungen erhalten freut sich Herr Berger auf Ihren Anruf: 06202 970 6551 oder schreiben Sie eine Mail unter: info@boardinghouse-rhein-neckar.de

Auch Vorbuchungen werden im Boardinghouse Rhein Neckar schon entgegengenommen.

Besuchen Sie gerne auch die Internetseite des Betreibers

http://www.boardinghouse-rhein-neckar.de

Bildverweis Adobe Stock F178567848

Die Mc Cate Boardinghouse U.G hat sich zum Ziel gesetzt günstige Übernachtungen mit viel Service im Rhein Neckar Raum anzubieten. Das Konzept ist auf alle Gruppen von Reisenden aber auch für Wohnen auf Zeit ausgelegt.

Firmenkontakt

Mc Cate Boardinghouse U.G.

Armin Berger

Am Ochsenhorn 14

68723 Plankstadt

062029706551

info@boardinghouse-rhein-neckar.de

http://www.boardinghouse-rhein-neckar.de/

Pressekontakt

Sander-line

Ortrun Sander

Tarnowitzer Weg 80

68307 Mannheim

062142933301

062142933302

info@sander-line.de

https://sander-line.de

Bildquelle: Adobe Stock F178567848