Bodenbelag im Bad einfach schnell renovieren

Neue Bodenbeläge für besondere Anforderungen an den Fußboden im Badezimmer

Ist der Bodenbelag im Bad verschlissen oder nicht mehr zeitgemäß, stellt sich die Frage, ob man den alten Fußboden heraus reißen muss oder ob es Alternativen zum Fliesenboden gibt. Zwar gibt es heute Fliesen mit Holzdekoren. Wie ein echter Holzboden sieht dass jedoch selten aus. Ein mineralischer Bodenbelag ist heute nicht mehr zwingend die Nummer Eins im Badezimmer, denn er hat einige Nachteile wie Fußkälte und eine harte Oberfläche.

Fußwarm, elastisch, rutschfest sowie strapazierfähig und für Feuchträume geeignet sind vor allem Designböden. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen und Verlegearten. Auch Naturmaterialien wie Holz können heute als Fußbodenbelag im Badezimmer eingesetzt werden. Mit Gedanken an ein Schiffsdeck, einen Bootssteg oder an eine Sommerterrasse, wünschen sich viele Menschen auch im Barfuß-Bereichen des Badezimmers solch edle Holzböden. Doch damit wird der Bodenbelag im Nassbereich teuer und muss in jedem Fall von Fachmann verlegt werden. Doch welcher Bodenbelag ist für das Bad besonders geeignet?

Designböden können nicht nur Holzdekore in Optik und Haptik erstaunlich authentisch simulieren, sondern prinzipiell jede Oberfläche. Auch können Designs einfach miteinander kombiniert werden. Designböden machen aus dem gewöhnlichen Badezimmer eine Wellness-Bereich in Ihrem Wusch-Stil. Die vielen sonstigen positiven Eigenschaften der Designböden nimmt man natürlich auch im Badezimmer “dankend in Kauf”.

Besonders einfach und schnell im Bad zu verlegen sind die neuen Designbeläge mit Klicksystem, meist aus dem Vollmaterial Vinyl. Diese modernen Designböden sind auch bekannt als Klick-Vinyl. Eine Vorbereitung des Unterbodens kann bei diesen Belägen meist entfallen, wenn punktuelle Unebenheiten 3 mm nicht überschreiten. Die Fugen alter Fliesen gehören in der Regel dazu. Einige Hersteller wie zum Beispiel wineo schreiben jedoch eine Verlegeunterlage vor, die für die sichere Verbindung des Klicksystems sorgt. Andere Hersteller wie HARO haben die Trittschalldämmung, die damit gleichzeitig Verlegeunterlage ist, gleich auf der Rückseite der Bodenbelag-Paneele integriert. HARO Disano SmartAqua ist ein solches Bodenbelag-Produkt, dass zusätzlich noch den Vorteil bietet, 100% frei von PVC/Weichmachern und deshalb mit “Blauer Engel” zertifizier zu sein. Nur 6 mm Aufbauhöhe sind ideal für die Renovierung direkt auf alten Fliesen.

Mit ca. 8 mm Aufbauhöhe ist auch der Parador Modular One Mehrschicht-Designboden kein “Dickbrett” und ebenfalls weichmacherfrei sowie mit “Blauer Engel” ausgezeichnet. Wer maximal authentische Holzdekore bevorzugt, ist mit diesem Bodenbelag-Produkt bestens aufgestellt. Mit nur 5 mm Aufbauhöhe punktet der neuste Rigid Designboden “Spirit Home 40 Comfort” von Hersteller berryAlloc. Er hat die Trittschalldämmung ebenfalls integriert, die Dekore überzeugen und es ist der günstigste Boden im Vergleich. Hersteller wineo bietet mit der Bodenbelag-Kollektion 1000 Purline Click einen Designboden mit Klicksystem, der als einer der ersten Design-Bodenbeläge ohne die umstrittenen Weichmacher präsentiert und mit “Blauer Engel” ausgezeichnet wurde. Die Polyurethan-Oberfläche ist hoch strapazierfähig. Ohne Anspruch der Vollständigkeit ist unsere letzte Empfehlung der Rigid-Mehrschicht-Designboden “Plusnatura Ultra Pro” des deutschen Herstellers cortex. 100% wasserfest, PVC-Frei, -18 dB Trittschallreduzierung durch zwei integrierte Dämmschichten, 7 mm Aufbauhöhe sowie die gewerbliche Nutzungsklasse 33 sprechen für diesen Bodenbelag im Bad.

Die schnelle und Renovierung des Fußbodens in Badezimmer ist mit der Verlegung eines modernen Designbodens mit Klicksystem direkt über die alten Fliesen oder Dielen auch für den Heimhandwerker ohne Probleme möglich. Achten sollte man auf eine geringe Aufbauhöhe, eine integrierte Trittschalldämmung/Verlegeunterlage und natürlich auf die Gesundheit und Nachhaltigkeit des neuen Bodenbelages. Das Zertifikat “Blauer Engel” gibt dafür einen guten Orientierungspunkt.

Jetzt Rigid Boden von HARO, amtico, berryAlloc, Adramaq, Parador, wineo, terHürne, Gerflor und vielen Designboden-Herstellern in großer Auswahl günstig online kaufen im allfloors.de Bodenbelag Fachhandel – allfloors® bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors® Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten…

Kontakt

allfloors® Bodenbelag Fachhandel

Ralf Lieder

Industriestrasse 21

6055 Alpnach

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de

Bildquelle: @ Parador