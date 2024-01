Bodenbelege trifft auf KI: Expertenberatung revolutioniert Entscheidungsprozesse

In einer Welt, in der die Auswahl des richtigen Bodenbelags einen entscheidenden Einfluss auf die Atmosphäre eines Raumes hat, präsentiert Bussemas & Pollmeier eine innovative Lösung: Beratung für Bodenbelege mit KI-Tools. Diese wegweisende Technologie ermöglicht es Kunden, fundierte Entscheidungen zu treffen und die Ästhetik sowie die Funktionalität ihrer Räume zu optimieren.

Die Kombination aus traditioneller Fachkenntnis und modernster künstlicher Intelligenz stellt sicher, dass die Bedürfnisse und Präferenzen unserer Kunden in den Mittelpunkt jeder Beratungsrunde rücken. Die KI-Tools analysieren nicht nur die spezifischen Anforderungen eines Projekts, sondern berücksichtigen auch aktuelle Designtrends, Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit der Bodenbeläge.

Was das Angebot von Bussemas & Pollmeier einzigartig macht, ist die kostenfreie Expertenberatung, die auf individuellen Bedürfnissen basiert. Unser Team von Fachleuten steht Ihnen zur Verfügung, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Projekt zu entwickeln. Unabhängig davon, ob Sie sich für einen modernen Vinylboden, einen klassischen Parkett oder eine nachhaltige Fliesenoption interessieren, unsere Experten führen Sie durch den Entscheidungsprozess.

Die KI-Tools von Bussemas & Pollmeier bieten eine realistische Vorschau auf die verschiedenen Bodenbeläge in Ihrem Raum. Dies ermöglicht es den Kunden, visuell zu erleben, wie die ausgewählten Optionen in ihrem eigenen Zuhause wirken werden. Diese virtuelle Erfahrung revolutioniert den Auswahlprozess und trägt dazu bei, unerwartete Überraschungen zu vermeiden.

„Die Mission ist es, nicht nur hochwertige Bodenbeläge anzubieten, sondern auch einen Service, der die Entscheidungsfindung erleichtert. Die Integration von KI-Tools in die Beratungspraxis ermöglicht es, jedem Kunden eine umfassende und visuell ansprechende Erfahrung zu bieten“, so die Geschäftsleitung von Bussemas & Pollmeier.

Möchten Sie mehr erfahren und eine kostenfreie Beratung zu Bodenbelägen, Fliesen oder Innentüren erhalten? Klicken Sie auf „Mehr“ und sichern Sie sich einen der begehrten Beratungstermine

Egal, ob private Bauherren, Hoch- und Tiefbauunternehmen, Architekten, Kommunen, Fliesenleger, Dachdecker, Innenausbauer oder Gartenbauer: Mit einem riesigen Produktangebot und einer Vielzahl an starken Serviceleistungen unterstützen wir Sie bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Bauprojekts.

Die Wurzeln unseres Unternehmens reichen zurück bis ins Jahr 1953, sodass wir mittlerweile auf eine 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1953 sind wir konstant gewachsen und zählen heute mit unseren 5 Niederlassungen in Verl, Gütersloh, Bielefeld, Harsewinkel und Gütersloh-Avenwedde zu den leistungsstärksten Baustoffhändlern in Ostwestfalen. Seit 2015 sind wir Teil der Fretthold-Unternehmensgruppe.

Mit uns setzen Sie auf eine intensive und persönliche Beratung, auf umfassende Sortimente sowie eine fachgerechte und pünktliche Lieferung.

Unsere umfangreiche Logistik mit Spezialkränen spricht genauso für uns wie unsere langjährige Zusammenarbeit mit kompetenten Handwerksbetrieben aus der Region.

Ein partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden ist für uns als Baustoff-Partner entscheidend.

Kontakt

Bussemas & Pollmeier GmbH & Co. KG

Julian Beckmann

Oststrasse 188

33415 Verl

05207 – 990-0



http://www.diebaustoffpartner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.