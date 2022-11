Bodenversand24 bleibt den nachhaltigen Bodenbelägen treu

Bodenversand24 bleibt sich treu. Mit dem in 2022 erschienenen Produkt Mipolam EVO von Gerflor wird eine neue Generation Bodenbeläge im Shop geboten.

Bodenversand24 bleibt sich und den nachhaltig produzierten Bodenbelägen treu. Mit dem erst in 2022 erschienenen Produkt Mipolam EVO von Gerflor wird eine neue Generation Bodenbeläge im Onlineshop geboten.

Mipolam EVO – eine Alternative zu Vinyl

Nach jahrelanger Entwicklung und Forschung (F+E) wird in Deutschland mit einer von Gerflor patentierten Komposition thermoplastischer Polymere Mipolam EVO produziert und ist eine Alternative zu herkömmlichen Vinyl-Bodenbelägen.

Entwickelt nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft ist Mipolam EVO „Cradle to Cradle Certified™ Silver“. Cradle to Cradle Certified™ ist eine eingetragene Marke des Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Sechs weitere Öko-Siegel hat der Bodenbelag erhalten, unter anderem die Siegel „Blauer Engel“ und Floorscore.

Das Produkt wird ohne Weichmacher und Chlor hergestellt und überzeugt neben seiner enormen Belastbarkeit durch hervorragende Verlegeeigenschaften. Durch den speziell verarbeiteten Produktrücken und der von Gerflor patentierten Materialzusammensetzung ist eine einfache und kraftschlüssige Verklebung der 2 Meter breiten Bahnen bestens gegeben.

Der 2 mm starke Bodenbelag ist einschichtig homogen, mit der Nutzungsklasse 34 / 43 zertifiziert und hält höchsten Belastungen stand.

Ein weiteres unschlagbares Merkmal ist die exklusive EVERCARE™ Oberflächenvergütung. Sie sorgt für eine 100 % dichte Oberfläche und höchste Fleckenbeständigkeit. Mipolam EVO ist dank der Oberflächenvergütung einfach zu reinigen und zu pflegen. Der Bodenbelag ist gegenüber Chemikalien, wie sie zum Beispiel im Gesundheitswesen zum Einsatz kommen, besonders resistent.

Gerflor berichtet auf der eigenen Webseite folgendes zum Thema menschliche Coronaviren:

„… Da Oberflächen Vektoren von Kreuzkontaminationen sind, arbeitete Gerflor mit Virhealth zusammen, einem unabhängigen Labor, das sich auf Virologie spezialisiert hat.Es stellte sich heraus, dass die Haltbarkeit von Viren auf Oberflächen je nach Art des Materials von einigen Stunden bis zu einigen Tagen variieren kann. Gerflor-Oberflächen wurden nach der Norm ISO 21702 mit sehr positiven Ergebnissen getestet.

Mit Evercare® vergütete Bodenbeläge von Gerflor haben eine antivirale Aktivität gegen menschliche Coronaviren: Sie reduzieren die Anzahl der Viren nach 2 Stunden um 99,7 % …“

Bodenversand24 hat Mipolam EVO komplett im Onlineshop eingelistet. Weitere detaillierte Angaben finden Interessierte in der Broschüre des exklusiven homogenen Objektbelags.

Das Team von Bodenversand24 freut sich auf die Anfragen per Mail, Telefon oder Chat und steht mit Rat und Tat für Interessenten und Kunden zur Verfügung.

