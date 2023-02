Bodenversand24 führt neu im Shop acous Wandpaneele mit Stil

Mit schlichten und zeitlosen Designs haben sich die acous Wandpaneele als Liebling von Architekten im Bereich Wand- und Deckengestaltung etabliert.

Bodenversand24 führt im Onlineshop acous stylische Wandpaneele im modernen Stil von HWZ International.

Mit schlichten und zeitlosen Designs haben sich die acous Wandpaneele schnell als Lieblingsstück von Architekten aus aller Welt im Bereich Wand- und Deckengestaltung etabliert. Sowohl ihre akustische Wirkung als auch das gebürstete Echtholzfurnier sorgen für eine angenehme, wohnliche Atmosphäre.

Die acous STIX fügen sich ideal in Ihr Wohnambiente ein. Durch die Montage einzelner Holzlatten direkt an der Wand bleibt der Hintergrund sichtbar und kann mit LEDs kombiniert werden. Die Lamellen sind mit 4 Stück gepackt und 2500 mm lang x 34,5 mm breit und 9 mm stark. Sie sind schnell an die Wand anzubringen, da sie selbstklebend sind und ein Distanzhalter für einen gleichbleibenden Abstand von 16,5 mm sorgt. Einfacher geht Wandverkleidung nicht mehr. acous STIX gibt es in zwei Farben, Eiche hellbraun und Eiche rustikal.

Kreieren Sie eine perfekte Raumakustik in modernem und natürlichem Look – mit dem Wandpaneel acous COMFORT. Die Holzlatten sind aus hochwertigem, gebürstetem Echtholz. Sie sind auf einem 4 mm schwarzem Filz-Akustikträger montiert, der für eine schallabsorbierende Wirkung sorgt. acous COMFORT ist als Wand- bzw. Deckenpaneel im Format 2500 x 300 mm erhältlich. Die Lamellen sind 11 mm stark. Diese Serie umfasst 4 Farben, Eiche dunkel, rustikal, hellbraun und weiß.

Schaffen Sie mit acous PROFESSIONAL wundervolle Effekte in jedem Ihrer Räume. Durch die hochwertige, gebürstete Echtholzoberfläche machen die Holzlatten optisch einiges her. Sie sind auf einem 8 mm starken Filz-Akustikträger angebracht, der eine hohe schallabsorbierende Wirkung hat. Mit acous PROFESSIONAL wird ein Raum mit hohem Raumschall zum „Flüsterraum“. Die einzelnen Lamellen sind 21 mm stark und das Paneel ist 2500 x 600 mm groß. Durch das Format wird eine schnelle Montierung gewährleistet. Die XXL-Paneele gibt es ebenfalls in 4 Farben, Eiche hellbraun, rustikal, grau und weiß.

Die einfache Montage wird auf dem acous Video gezeigt und als Gedankenstütze steht eine Broschüre zum Download bereit.

Das Team von Bodenversand24 freut sich auf einen Besuch im Onlineshop und berät bei Fragen gerne ausführlich.

