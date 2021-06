Body & Brain Feriencamps – Chess4kids bietet Kinder-Schach der ganzheitlichen Art

Chess4kids veranstaltet aufregende Halb- und Ganztagscamps auf Englisch und Deutsch für Kinder ab 5, für Anfänger und Fortgeschrittene.

Das Feriencamp bietet eine vertrauensvolle und angenehme Atmosphäre, in der der Nachwuchs spielerisch Schach lernen und trainieren kann. Die Schachtrainings von Chess4kids sind qualitativ hochwertig, systematisch nach Leveln strukturiert und werden von erfahrenen Lehrern geleitet.

Schach macht nicht nur Spass, sondern bringt noch weitere Vorteile mit sich: Die Beschäftigung mit dem Schachspiel bietet Kindern die Gelegenheit, sich das erste Mal einer Herausforderung zu stellen. Sie lernen auf spielerische Weise, zielfokussiert, konzentriert und konstruktiv vorzugehen.

Die Halbtags- und Ganztagscamps in der Übersicht

Während die Halbtagscamps ganz auf das Schachspielen ausgerichtet sind, geht es bei den Ganztagscamps um weitere spannende Aktivitäten. In diesem ganztäglichen Kinder Camp wird von Magie, über Kampfkünste, Tanzen bis Fußball eine Menge geboten. Eltern können zusätzlich und individuell für jeden Tag (auch halbstündlich) eine Früh- oder Nachbetreuung dazu buchen.

Chess4kids hat sich zum Ziel gesetzt, durch das Schachspiel das volle Potential der Kinder zu entfalten. Während Kinder heutzutage in der Schule und zu Hause immer häufiger mit Technologie überflutet werden, regt das Schachspiel das strategische Denken an. Die Kombination aus Spass und Action im Feriencamp ist genau das Richtige, um auf lockere Art und Weise zu lernen, wie man sich am besten konzentriert.

Mit Schach neue Perspektiven kennenlernen und die eigene Wahrnehmung von Raum und Zeit vertiefen

Bea Johner gründete Chess4kids, nachdem bei ihrem Sohn ADHS festgestellt wurde. Sie fragte sich, ob es nicht eine Alternative zur Behandlung mit Ritalin gäbe und wollte seine Entwicklung möglichst sanft unterstützen. Chess4kids weckt in allen Kindern eine besondere Motivation, da Anleitung und Ermutigung und nicht Wettbewerb und Konkurrenzdenken im Mittelpunkt stehen.

Bis heute folgt Bea Johner mit den Schachcamps und Schachkursen einem ganzheitlichen Ansatz und möchte mit Spass und Spiel draussen, in freier Natur, sowie drinnen alle Sinne ansprechen. Je besser Kinder es schaffen, sich und ihre Fähigkeiten einzusetzen und je mehr sie in Kontakt mit anderen Kindern kommen, desto förderlicher ist das für ihre Entwicklung. Daher setzt Johner auf eine individuelle Betreuung, die es ermöglicht, sich herausfordernden Aufgaben zu stellen und das Vertrauen in die persönlichen Fähigkeiten zu stärken.

So wird Kindern mit Spass und Action Fokussierung und strategisches Denken vermittelt ( siehe Video).

Die Mission von Chess4kids ist es, Kindern durch das Schachspiel zu helfen, ihr volles Potenzial zu entwickeln. Als Alternative zur heutigen technologischen Überflutung will das Team ihnen Fokussierung und strategisches Denken in Kombination mit Spass und Action vermitteln.

