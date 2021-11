Böses Erwachen im Unternehmen – Der Unsicherheitsfaktor Mensch

Malin Meurer

Ein junges Unternehmen mit einer vielversprechenden Idee, ein klarer Businessplan und ein gut definiertes Geschäftsmodell in einem Markt mit Wachstumspotential. Nur im Team gibt es noch Unstimmigkeiten über grundlegende Fragestellungen. Einige sind unzufrieden mit ihren Arbeitszeiten, andere fühlen sich von Kollegen und Chef nicht ausreichend mit eingebunden. Das wird sich doch mit der Zeit von alleine einspielen…oder nicht? Die Folge von fehlender Kommunikation und Unwissen über Gruppendynamiken: Der Ton im Team wird rauer, der Frust größer, der Vorwurf “passiver Aggressivität” steht im Raum.

Ist es also ausreichend, auf Grundlage von KPIs und der Bilanzzahlen in eine gute Idee zu investieren? Alle erhobenen Zahlen beziehen sich in Unternehmen meist auf die Vergangenheit, nicht aber auf die möglichen Potenziale in der Zukunft.

Unternehmen scheitern nicht am Team, sondern im Team

Probleme entstehen häufig, wenn das Team operativ “überladen”, zu homogen aufgestellt, oder nicht auf einer Wellenlänge ist. In vielen Fällen fehlt es auch an Management Kompetenz. Darüber hinaus gibt es auch externe Hindernisse, sollte es sich beispielsweise schwierig gestalten, am Standort geeignete Mitarbeiter zu finden. Dabei halten viele Manager die Notwendigkeit eines guten Betriebsklimas für eines dieser Soft Skills, die sich sowieso nicht direkt in Euro umrechnen oder abbilden lassen und überhaupt, auch nicht messbar sind. “Wir kommen doch gut voran, die Zahlen sprechen doch für sich…”

Gemeinsam Brücken bauen, statt die Karre an die Wand zu fahren

Das menschliche Kapital wird in einer vermehrt digitalen Umgebung zum wichtigsten Element der Unternehmung, denn Wachstum entsteht nicht nur durch neue Produkte und Dienstleistungen, sondern durch optimal eingestellte Gruppen. Dabei spielt auch das Zusammenwirken eines guten Unternehmerteams mit seinen Investoren eine essentielle Rolle wenn es um Netzwerkaufbau, Kommunikation und Support geht. Investments hängen nicht nur von Produkt und Markt ab, sondern auch stark von den Menschen im Unternehmen. Dabei kann, wenn nicht ausreichend erkannt, der Mensch ein Unsicherheitsfaktor sein, auch wenn das Produkt gut ist. Denn auch wenn ein erfahrener Manager das Steuer übernimmt, ist das Risiko von der Straße abzukommen nie ausgeschlossen wenn der Beifahrer keine Karten lesen kann oder hinten im Auto nur gestritten wird. Im schlimmsten Fall rückt das gemeinsame Ziel in weite Ferne und das Team fährt im wahrsten Sinne des Wortes das gesamte Projekt an die Wand.

Teams müssen besser beurteilt werden können: Wer steht hinter der eigentlichen Idee, welche Motivationen, welche Werte, Charakterzüge und Visionen. Subjektive und objektive Bewertungen und Analysen sollen valide Rückschlüsse auf die Strukturen und Prozesse innerhalb der Teams liefern. Dazu sind vier Dimensionen in der Organisation relevant. Diese beziehen sich auf die Eindrücke einzelner Persönlichkeiten in den Teams, das Verständnis über die Zusammenarbeit in der Gemeinschaft mit klarer Zielsetzung, die Wahrnehmung des Führungsverhaltens und die Identifikation mit den Werten und Ausrichtungen der Gesamtstruktur.

PREDICTA|ME folgt der Intention, ein Bewusstsein für den Faktor Mensch im Unternehmen herzustellen und dieses zu nutzen, um ungenutzte individuelle und organisationale Potenziale sichtbar zu machen und wirtschaftlichen Erfolg zu generieren. Denn nur was bewusst ist, kann auch förderlich gestaltet werden.

Die PREDICTA|ME GmbH macht Unternehmen zu Pionieren des Organisationsverhaltens und der Unternehmenskultur. Sie verbindet umfassende diagnostische digitale Verfahren und ein spielerisches Vorgehen zu einem Steuerungssystem für Unternehmen, um Produktivität, Zufriedenheit und Wertschöpfung durch förderliches Verhalten zu sichern.

Wir messen und visualisieren Ihr Organisationsverhalten – Ihre Kultur. Die Wechselwirkung von Führungsverhalten, Teams und Performance wird sichtbar.

Kontakt

PREDICTA|ME GmbH

Yasmin Issa-Nummer Dr.

Am Hahnenbusch 14b

55268 Nieder-Olm

06136/7988835

yasmin.issanummer@predictame.com

http://www.predictame.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.