Bonitätszertifikat für Willenbrock-Gruppe

Bremer Linde-Vertragshändler gehört zu den zwei Prozent der deutschen Unternehmen mit außergewöhnlich guter Bonität

Die Willenbrock Fördertechnik Holding aus Bremen wurde auch in diesem Jahr mit dem Bonitätszertifikat CrefoZert ausgezeichnet – und dies bereits seit 2013 in Folge. Damit bescheinigt Creditreform allen zur Willenbrock-Gruppe gehörenden Unternehmen eine außergewöhnlich gute Bonität. CrefoZert ist ein von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform entwickeltes Zertifikat mit strengen Kriterien für bisher lückenlos gezeigtes gutes Geschäftsgebaren sowie eine gute Prognose. Das CrefoZert validiert die Stabilität und Bonität von Unternehmen gegenüber Kunden, Lieferanten, Banken sowie Mitarbeitenden und dokumentiert den wirtschaftlichen Erfolg. Grundlage der Auszeichnung ist eine professionelle Jahresabschlussanalyse. Dazu kommen die Daten der neuesten Wirtschaftsauskunft, Einschätzungen zur aktuellen Situation und den Zukunftsperspektiven des Unternehmens, die in einer persönlichen Befragung ermittelt werden.

Um das begehrte CrefoZert zu erhalten, muss ein Unternehmen höchsten Anforderungen im Bereich Liquidität und Zahlungsfähigkeit entsprechen. Nur zwei Prozent der deutschen Firmen halten diesen strengen Richtlinien stand und erhalten das Siegel. In drei Schritten überprüft Creditreform die Kriterien:

Zuerst erstellt Creditreform einen umfangreichen Bonitätsindex. Er setzt sich aus dem bisherigen Zahlungsverhalten des Unternehmens und verschiedenen offiziellen Informationen aus dem Debitorenregister Deutschlands zusammen. Als weiteres Entscheidungsmerkmal werden die Bilanzen des Unternehmens herangezogen. Zuletzt werden Planungszahlen und die aktuellen Vorgänge besprochen und bewertet. Das Bonitätszertifikat erhält nur das Unternehmen, das bei allen drei Untersuchungen die Bedingungen voll erreicht hat. Das CrefoZert wird für ein Jahr vergeben und steht danach erneut zur Überprüfung.

„Gelebte Partnerschaft sowie Stabilität sind in der aktuellen Zeit besonders wichtig,“ so Willenbrock Geschäftsführer Helmut Korthöber. „Wir freuen uns, dass wir zu den zwei Prozent der deutschen Unternehmen gehören, die exklusiv für ihre außergewöhnlich gute Bonität ausgezeichnet wurden. Dies attestiert neuen und bestehenden Kunden, Lieferanten und Partnern unsere hervorragende Zukunftsperspektive“.

Thorsten Peglow, Finanzchef bei Willenbrock, „CrefoZert bescheinigt Willenbrock höchst solvente Zahlungsfähigkeit und positive Prognosen. Wir freuen uns über diese Bestätigung unseres hohen Anspruches an Qualität, Sicherheit, Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit, die unseren Kunden und Partnern zeigt, dass sie Geschäfte mit einem gesunden Unternehmen machen.“

Willenbrock Fördertechnik

Als Vertragshändler von Linde Material Handling entwickelt Willenbrock Fördertechnik seit knapp sechzig Jahren hochleistungsfähige, auf den individuellen Kundennutzen zugeschnittene Lösungen für den innerbetrieblichen Materialfluss. Das breit gefächerte Portfolio an innovativen Produkten ergänzt Willenbrock durch eine umfassende Dienstleistungspalette und verfügt über Spezialisten für viele relevante Aufgabenstellungen der Intralogistik wie Automatisierung, Digitalisierung und Energielösungen. Willenbrock beschäftigt rund 570 Mitarbeitende und unterhält Standorte in Bremen, Hannover und Braunschweig. Das Unternehmen ist ein mehrfach ausgezeichneter Ausbilder und Arbeitgeber.

www.willenbrock.de

