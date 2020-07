Boomi kündigt Blueprint Framework für besseres Datenmanagement an

-Bewährte Best Practices ermöglichen es Boomi-Kunden, einen schnelleren ROI mit der Plattform zu erzielen

-Boomi Blueprint bietet mehr Flexibilität, Agilität für die Datenintegrationsstrategie und -implementierung, um Kunden bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen

Chesterbrook, Pa./München – 14. Juli 2020 – Boomi™, ein Unternehmen von Dell Technologies™, kündigt heute Boomi Blueprint an. Das Rahmenkonzept stellt sicher, dass die digitalen Ambitionen der Kunden realisiert, effektiv und effizient umgesetzt werden sowie ein schnellerer ROI erzielt werden kann. Das Konzept umfasst Anleitungen, Entwurfspraktiken und Implementierungsverfahren.

Boomi Blueprint hilft Kunden sicherzustellen, dass Integrationen richtig und effizient durchgeführt werden, was Implementierungskosten und die Gesamtbetriebskosten senkt. Das Konzept baut auf dem im Februar angekündigten Service des Integration Center of Excellence (ICoE) von Boomi auf.

“Disruption ist die neue Normalität – intelligent und schnell darauf zu reagieren erfordert eine flexible Grundlage von Technologien und bewährten Verfahren”, sagt Chris Port, Chief Operating Officer bei Boomi. “Boomi Blueprint bündelt unsere jahrelangen Best Practices um Kunden dabei zu unterstützen, ihre digitale Plattform richtig zu implementieren. Gleichzeitig geben wir ihnen eine Anleitung, wie sie Schlüsselinitiativen priorisieren können, die signifikante Verbesserungen für das Unternehmen bringen. Sicherheit, ein schneller ROI und größere Agilität sind für den Erfolg unerlässlich.”

Leitfaden für erfolgreiche Unternehmen heute

Die Blueprint-Services von Boomi bieten Handlungsempfehlungen auf der Grundlage bewährter Praktiken. Sie umfassen Beratung, Design- und Implementierungspraktiken. Mit diesen Best Practices können Unternehmen auf Störfaktoren reagieren und ihre digitale Plattform schnell an die gewünschte Geschäftsvision und -ergebnisse anpassen.

Leitfaden für Führungskräfte – Leadership Guidance

Leadership Guidance ist ein Service rund um das Thema Plattformstrategie. Kunden können ihre digitalen Ziele definieren, den Ist-Zustand bewerten und die Roadmap für den Zielzustand definieren, der sich auf Menschen, Prozesse und Technologie konzentriert. Darüber hinaus bietet Leadership Guidance das Digital Ideation Lab, ein Boomi-Innovations-Pop-up-Lab, in dem Digitalexperten Technologien erforschen, Prototypen entwickeln und Referenzarchitekturen für einen schnellen Markteintritt entwickeln.

Design Practices

Design Practices umfassen Platform Architecture und Platform Assurance. Mit Platform Architecture stellt Boomi sicher, dass Unternehmen in kritischen Phasen der iPaaS (Integration Platform as a Service)-Implementierung die passende Architektur und Prozessführung erhalten. Platform Assurance ist für bestehende Kunden und Partner verfügbar, um sicherzustellen, dass ihre bestehende Implementierung mit ihrem Ziel, den Roadmaps und Standards übereinstimmt, um den digitalen Ambitionen gerecht zu werden.

Umsetzungspraktiken

Jede Organisation beginnt an einem anderen Punkt auf dem Weg der Integrationsmodernisierung und verfügt über individuelle Stärken, Möglichkeiten und Hindernisse, die es zu verstehen und in ein Modernisierungsprogramm einzubeziehen gilt. Boomi-Architects helfen Unternehmen beim Aufbau, der Verwaltung und dem Wachstum eines ICoE, das auf ein stärker kollaboratives, gemeinschaftsorientiertes und innovatives digitales Unternehmen zugeschnitten ist und so wichtige Modernisierungen ermöglicht.

Das Boomi Blueprint-Konzept stimmt mit Lean Portfolio Management, Scaled Agile und DevOps überein und hilft Unternehmen, Agilität und Innovation auf den Markt zu bringen.

Das Boomi Blueprint Framework und seine Referenzarchitektur sind über die Boomi Community Boomiverse öffentlich zugänglich.

Boomi, ein Unternehmen von Dell Technologies, verbindet mit seiner Cloud-basierten, einheitlichen und transparenten Plattform schnell und einfach alles im digitalen Ökosystem. Die von Boomi entwickelte Integration Platform as a Service (iPaaS) wird von mehr als 11.000 Kunden weltweit für Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten geschätzt. Als Pionier im Bereich der intelligenten Datennutzung ist es das Ziel von Boomi, Kunden und Partnern die schnelle und einfache Erfassung von Daten, das Verwalten und Orchestrieren zu ermöglichen. Anwendungen, Prozesse und Menschen werden sinnvoll integriert. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com

