„BOOOST“ – Die neue Mental-Health App

„BOOOST“ – Die Mental-Health App: 90 Sekunden die Ihr Leben verändern!

Mental-Health ist kein Tabuthema mehr, die „Awareness“ dafür ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. Die Mental-Health App „BOOOST“ verspricht mit Ihren Achtsamkeitsübungen, die nur 90 Sekunden pro Tag dauern, das Wohlbefinden und die Gesundheit signifikant zu verbessern um mehr zu erreichen und den inneren Frieden zu finden.

Dies wurde in einer Studie überprüft. Die Ausgangsfrage lautete: Ist es möglich, mit täglich vier alltagsbegleitenden jeweils 90-Sekunden dauernden Übungen positive Veränderungen zu erleben? Um hierauf Antworten zu finden, wurde das Konzept einigen Unternehmen vorgestellt. Diese waren sehr motiviert die Studie zu unterstützen. Mitgewirkt haben unter anderem die Volksbank Main-Tauber, MVC, GARDENA und die Krankenkasse DAK Gesundheit, die ihre Mitarbeiter zu dieser Praxisstudie eingeladen haben. Insgesamt 1186 Personen machten mit. Die Evaluation war eindeutig! Ja, diese 4 x 90-Sekunden CAVA Übungen wirken! Und die Erwartungen wurden übertroffen!

„Ich kann besser mit Stress und Problemen umgehen.“

Diese Aussage wurde häufig genannt. In Gefahrensituationen neigt das Gehirn dazu mit Angriff oder Flucht zu reagieren. Früher in Begegnungen mit dem Säbelzahntiger war das lebenserhaltend. Im modernen Leben eher weniger, da es rationale Überlegungen und Entscheidungen erschwert. Durch die BOOOST-Impulse werden neue Lösungswege gefunden, um besser mit Stress und Problemen umzugehen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass es möglich ist, mit minimalem Aufwand eine maximale Wirkung zu erzielen. Die Übungen konnten alltagstauglich integriert werden und zeigen bereits nach wenigen Tagen welchen Mehrwert sie bieten. Dadurch, dass die Bandbreite der Veränderungen groß ist, gehen wir davon aus, dass alle fünf Achtsamkeitsübungen zum Einsatz kamen und situativ genutzt wurden.

Entdecken Sie die individuellen BOOOSTS

Wir haben viele BOOOSTS, speziell für unterschiedliche Themen entwickelt. Jeder von ihnen ist nur 90 Sekunden lang. Wir sind sicher, dass Sie einige davon lieben werden, wie z. B.:

MORGENRITUAL – Der gelungene Start in den Tag.

Der gelungene Start in den Mit dem linken Fuß aufstehen – besser nicht. Es hat einen Einfluss, wie Sie in den Tag starten. Mit diesem Morgenritual beginnen Sie den Tag mit Elan und Konzentration.

AUSZEIT – Sich besinnen – dazu gewinnen.

Diese Übung ähnelt dem berühmten Power-Nap. Eine Studie der Harvard School of Public Health mit über 23 000 Teilnehmern zeigte, dass dabei sogar das Infarktrisiko bei Herzkranken um 37 Prozent fällt.

ABENDRITUAL – Einstimmung für die Nacht.

Das befreiende Ritual für einen erholsamen Schlaf. So, wie die Tageskleidung abgelegt wird, wird beim Abendritual der Tag auf eine wertschätzende Art und Weise abgeschlossen. Das reduziert die Gedankenflut im Kopf, innere Ruhe kehrt ein und der Körper entspannt mehr und mehr.

„BOOOST wurde für Dich gemacht.“

Wie kann BOOOST Sie unterstützen? Schlafen Sie schlecht? Haben Sie Stress? Brauchen Sie einen Selbstbewusstseins-BOOOST? Oder vielleicht wollen Sie nur eine kleine Auszeit im Alltagstrubel. Was immer Ihre Motivation ist, hier finden Sie den BOOOST für Ihre Bedürfnisse.

Dirk Rauh ist Geschäftsführer der DIRA GmbH & Co KG und Initiator der BOOOST Mental Health App. Seit über 20 Jahren ist er erfolgreich als Mentor, Coach und Trainer im Bereich Vertriebs- und Führungskräfteentwicklung tätig Aufgewachsen ist er in einem mittelständischen Familienunternehmen und lernte schon von klein auf die Spielregeln des Erfolges kennen.

