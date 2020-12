Bosch Rexroth setzt auf P´X Webkonfigurator

Bosch Rexroth, ein weltweit führender Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnologien, konfiguriert seit 2007 das umfangreiche Produktspektrum der Montagetechnik mit der P´X Industry Solution von der Perspectix AG. Auf der gleichen Datenbasis wird in Zukunft der P”X Webkonfigurator weltweit dem eigenen Vertrieb, den Vertriebspartnern und Kunden zur Verfügung stehen. Damit werden Neuprodukte schneller und mit geringerem Aufwand eingeführt, die Online-Beratungsfähigkeit wird ausgebaut.

Für den Produktbereich Montagetechnik hat Bosch Rexroth die Projektierungssoftware MTpro entwickelt. Der zugehörige Layout Designer basiert seit 2007 auf der P´X Industry Solution von Perspectix, einer durchgängigen Configure Price Quote (CPQ) Lösung für komplexe Produktsysteme der Industrie. Das Angebot umfasst einen Aluminium-Profilbaukasten, manuelle Produktionssysteme sowie automatisierte Kettenförder- und Transfersysteme. Von den insgesamt rund 4000 Komponenten kann etwa die Hälfte kundenspezifisch konfiguriert werden. Mehrere Tausend Anwender weltweit, im eigenen Vertrieb, bei Vertriebspartnern und Kunden, verwenden dazu den mit Perspectix entwickelten Layout Designer. “Die Konfiguration des Anlagenlayouts spart viel Zeit gegenüber der Konstruktion mit Computer Aided Design,” sagt Dr. Joachim Brettschneider, Projektleiter bei Bosch Rexroth. “Als Ergebnisse erhält man eine ansprechende 3D-Darstellung, CAD-Modelle, Zeichnungsableitungen, eine komplette Stückliste mit allen Komponenten sowie eine Basiskalkulation als Angebotsgrundlage.”

In Zukunft will Bosch Rexroth seinen Kunden und Vertriebspartnern die Konfigurationslösung mit aktuellem Produktwissen im 24/7-Betrieb zur Verfügung stellen. Dazu wird der speziell auf hohe Usability ausgerichtete P´X Webkonfigurator eingeführt. Er bildet mit der P´X Industry Solution eine einheitliche Plattform auf gleicher Datenbasis und erspart damit Doppelarbeiten, erleichtert die Datenpflege und reduziert den internen Aufwand etwa um die Hälfte.

“Wir ersparen Kunden und Partnern Installationen und regelmäßige Updates und können Neuprodukte unmittelbar zur Markteinführung zur Verfügung stellen,” sagt Dr. Brettschneider. “Als weiteren Vorteil kann sich unser Vertrieb sofort online mit Kunden über die Planungen austauschen. Die bessere Kollaboration verkürzt die Projektlaufzeit deutlich.” Derzeit befindet sich der P´X Webkonfigurator bereits im Praxistest. Im Frühjahr 2021 wird die neue Lösung dann zunächst intern ausgerollt. “Wir pflegen seit vielen Jahren eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Perspectix und haben dabei gute Erfahrungen gesammelt, die wir nun in unserem Projekt mit dem Webkonfigurator fortsetzen,” sagt Dr. Brettschneider. Mit diesem Modul der P´X Industry Solution eröffnet Perspectix seinen Kunden einen einfachen Weg zur Online-Konfiguration.

Die Perspectix AG in Zürich realisiert durchdachte Software-Lösungen für den technischen Vertrieb und die Ladenplanung. Seit der Gründung 1996 hat sich das Unternehmen kontinuierlich zum technologisch führenden Lösungsanbieter für den Vertrieb und die Projektierung variantenreicher Produkte entwickelt. Nutzer der P’X Sales Solution profitieren von Erfahrungen aus komplementären Anwenderbranchen: Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, Einrichtungs-, Ladenbau-, Lager- und Logistiksysteme. Mit der P´X Store Solution erhalten Anwender eine maßgeschneiderte Lösung für Ladenplanung, Sortimentsgestaltung und Filialauswertung. Wegen der Verbindung von Vertriebsoptimierung, grafischer Projektierung und Product Lifecycle Management in einer zukunftsweisenden Technologie ist Perspectix heute strategischer Lieferant namhafter Hersteller und Handelsketten sowie Partner führender IT-Häuser.

Bildquelle: Bosch Rexroth