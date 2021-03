Box-Up liefert aufblasbares Pop-up Corona Testzentrum

Aufblasbare Pop-up Corona Impfzentren

Seitdem die Welle der Corona-Infektion um die Welt geht, sind schnelle Lösungen auf vielen Gebieten gefragt. Impfstoffe und Medikamente, Tests und Schutzmaterial müssen binnen kürzester Zeit verfügbar sein. Corona Tests werden immer mehr zum Bestandteil des normalen Alltags. Die nötigen Teststationen gibt es jetzt als aufblasbares Zelt: Der Event-Anbieter Box-Up bietet Behörden, Städten, Landkreisen und Anbietern eine schnelle Lösung für die individuelle Teststation.

Mobile Testzentren für eine schnelle und effiziente Teststrategie

Seit mehr als einem Jahr kämpft die Welt gegen die Corona Pandemie. Möglichst häufige Tests sind eine wichtige Säule in diesem Kampf. Die nötige Infrastruktur ist – neben dem medizinischen Personal – nicht immer vorhanden. Räumlichkeiten, um die Tests vorzunehmen, sowie geschützte Wartebereiche für die Menschen sind Grundvoraussetzung dafür, dass viel und schnell getestet werden kann. Flächendeckend entstehen mobile Drive-In oder Walk-In Teststationen.

Aufblasbares Zelt für mobile Testzentren: Box-Up macht Schnelltests überall möglich

Mobile Teststationen, die in allen Regionen des Landes entstehen sollen, werden einfach und schnell möglich durch aufblasbare Pop-Up Zelte. Der Zeltanbieter Box-Up bekommt immer häufiger Anfragen von Städten und Landkreisen, die nach einem Pop-Up Corona Testzentrum fragen. Dank seines vielfältigen Angebotes – sieben Zeltmodelle in unterschiedlichen Größen – kann das Unternehmen Testzentren aus mobilen Zelten zusammenstellen und liefern. Überall dort, wo eine Teststation nötig ist, entsteht sie mit Hilfe der Zeltmodelle binnen weniger Stunden. Vor Restaurants und Cafes, vor Kultureinrichtungen genauso wie vor Pflegeheimen oder Schulen lassen sich die Zelte errichten. Auf diese Weise können Sicherheitsstandards eingehalten werden: Das Pop-Up Testzentrum sorgt dafür, dass nur getestete und somit “coronafreie” Menschen eine Einrichtung betreten.

Alle Varianten können miteinander verbunden werden, sodass im Bedarfsfall eine ganze Zeltstadt möglich ist. Räume für die Testung, Warte- und Lagerbereiche werden auf kürzestem Wege miteinander verbunden.

Die Box-Up Zelte sind in Größen zwischen drei mal drei bis acht mal acht Meter verfügbar. Je nach Platzangebot und Besucheranzahl kann also die Teststation an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Gefertigt aus gewebtem Polyester, der aus der Kite- und Segeltuch-Industrie stammt, sind die Zelte stabil und robust. Zudem ist der Stoff UV-beständig und schwer entflammbar, das gesamte Zelt windstabil.

Der Aufbau ist dank der Pumpe unkompliziert und kann von einer Einzelperson durchgeführt werden. Der Betrieb des Zeltes erfolgt nahezu geräuschlos. Optionale Seitenwände, mit einem Reißverschluss versehen, können individuell angebracht werden. Das Sanitätszelt bietet zudem einen optionalen Zeltboden, der per Klettverschluss an den Seitenwänden befestigt wird. Damit kann eine möglichst sterile Umgebung hergestellt werden.

Vom Eventzelt zur Teststation: mobile Zelte und Möbel vom erfahrenen Anbieter

Das Unternehmen Box-Up ist erfahrener Hersteller für aufblasbare Eventzelte und für Messemöbel. Mit individuellen Designs verhilft der Anbieter zahlreichen Kunden zu ihrem passgenauen Auftritt. Firmenschriftzüge und Logos werden auf Möbeln und Zelten aufgedruckt, sodass sie dem Messebesucher im Gedächtnis bleiben.

Mit Hilfsmitteln für medizinische Einrichtungen hat Box-Up ebenfalls Erfahrung: Sanitätszelte für Erste Hilfe oder Katastrophenfälle werden schon lange an zahlreiche Kunden geliefert. Mit dem mobilen Pop-Up Corona Testzentrum erweitert Box-Up nun die Möglichkeiten der Teststrategie: Im Handumdrehen und unkompliziert aufgebaut, sichern die mobilen Zelteinheiten ein schnelles Vorgehen zum Schutz der Bevölkerung.

