Boxlight ernennt Mark Starkey zum President

Starkey, ehemals CEO bei Sahara Presentation Systems, verantwortet ab sofort Global Sales & Operations bei Boxlight

München, 17. Dezember 2020: Boxlight Corporation hat zum 19. November 2020 die Ernennung von Mark Starkey zum President öffentlich gemacht. Starkey leitet weltweit Sales & Operations. Zuvor war er CEO bei der Sahara Presentation Systems Plc; deren Akquisition im September 2020 durch Boxlight, einem der weltweit führenden Anbieter für interaktive Technologielösungen, hat er maßgeblich begleitet.

Mark Starkey kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken: Seit über 20 Jahre ist er bereits in der Technologiebranche tätig, davon zeichnete er in verschiedenen Führungspositionen verantwortlich – zum Beispiel bei Logicalis, EMC und Dell. Starkey, der einen Bachelor of Science (BSc) in Wirtschaft von der Brunel Universität in London hält, kam im Februar 2020 als CEO zu Sahara Presentation Systems Plc, deren Tochtergesellschaft Sahara AV ein spezialisierter Distributor und Hersteller der Eigenmarke Clevertouch ist. Die erfolgreiche Übernahme des Unternehmens durch Boxlight im September 2020 hat er maßgeblich begleitet. Mit der Akquisition konnte Boxlight seine eigene Präsenz in EMEA erweitern.

“Wir heißen Mark Starkey mit seiner Erfahrung, seinen Kontakten und seinen Fähigkeiten in unser Führungsteam herzlich willkommen. Boxlight legt den Fokus aktuell auf die Steigerung der Umsätze in unseren Zielbranchen, auf die Verbesserung der Margen und auf eine starke Rentabilität “, so Michael Pope, CEO von Boxlight. “Wir sind überzeugt, dass Mark Starkey eine starke Führungspersönlichkeit ist, die das Unternehmen perfekt durch die aktuell spannenden Zeiten manövrieren wird, in der wir das Bildungs- und Unternehmensumfeld weiterhin mit unseren disruptiven, interaktiven Technologien in Bewegung halten.”

“Ich freue mich sehr, dem Boxlight-Führungsteam beizutreten und die globale Vertriebsorganisation zu leiten, während wir die Geschäftsbereiche Sahara AV, Clevertouch und Boxlight integrieren. Unsere Lösungen zählen zu den besten auf dem Markt, wir verfügen über ein starkes, motiviertes Verkaufsteam und wenn wir unsere Wachstumsstrategie umsetzen, steht uns eine spannende Zukunft bevor”, kommentiert Starkey seine neue Position.

Bildquelle: @Clevertouch

Über Boxlight Corporation

Mit seinen preisgekrönten Marken Clevertouch und Mimio ist die Boxlight Corporation (Nasdaq: BOXL) ein führender Anbieter von interaktiver Technologie, Digital-Signage- und Software-Lösungen. Ziel des Unternehmens ist es, die Interaktions- und Kommunikationsprozesse in Business- und Bildungsumgebungen zu verbessern. Boxlight entwickelt, vertreibt und managt ein integriertes Lösungspaket, das interaktive Displays, Collaboration- und Digital-Signage-Software ebenso umfasst wie entsprechendes Zubehör und professionelle Services. Weitere Informationen über Boxlight gibt es unter http://www.boxlight.com und https://www.clevertouch.com

