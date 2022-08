Brauchen Sie individuell gefertigte Hydraulikzylinder?

Suchen Sie nicht weiter. Sie haben die Cycon GmbH bereits gefunden!

Sie führen ein Unternehmen und benötigen zuverlässige, qualitativ hochwertige individuelle Hydraulikzylinder für z. B. ein spezielles Fahrzeug oder eine Maschine? Dann sind Sie bei Cycon an der richtigen Adresse. Wir sind spezialisiert, unsere Produkte so zu fertigen, dass sie perfekt zu Ihrer Anwendung passen. Die Cycon GmbH fertigt individuelle Hydraulikzylinder nach Maß, um all Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Vom Ziehen bis zum Tragen schwerer Lasten, für alle hydraulisch unterstützten Bewegungen.

Individuelle Hydraulikzylinder finden in verschiedenen Branchen Einsatz

Schwermaschinen werden ständig in der Fertigung, im Baugewerbe, im Transportwesen und in anderen Branchen eingesetzt. Hydraulikzylinder sind wesentliche Bestandteile von Schwermaschinen. Da es so viele Verwendungszwecke gibt, werden diese Hydraulikzylinder für verschiedene Arbeiten angepasst. Dies macht es für Unternehmen schwierig, bei Bedarf, maßgeschneiderte Hydraulikzylinder zu finden, die ihren Anforderungen entsprechen ohne dass sie dabei Kompromisse bei der Qualität eingehen. Die Cycon GmbH ist ein Unternehmen, das sich der Herstellung von hochwertigen, zuverlässigen und anpassbaren Hydraulikzylindern verschrieben hat.

Individuelle Hydraulikzylinder

Cycon-Hydraulikzylinder werden individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst. Einen Standard Hydraulikzylinder gibt es bei uns nicht. Wir finden die richtige Lösung für Ihr Projekt oder Ihre Branche. Der individuelle Hydraulikzylinder von Cycon GmbH wird entwickelt, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, bei denen hohe Qualität unerlässlich ist. Als Hersteller für individuelle Hydraulikzylinder legen wir großen Wert auf die Einhaltung optimaler Toleranzen. Im Zusammenspiel von Kolben und Dichtungen kommt es besonders darauf an, die vom Dichtungshersteller vorgegebenen Toleranzen exakt einzuhalten. Hierbei hilft im Fertigungsverfahren die Tatsache, dass mit den gleichen Maschinen die Kolbenstangen und Zylinderrohre gefertigt werden. Die Toleranzen und mögliche Abweichungen passen immer genau zusammen. Werden individuelle Hydraulikzylinder in großen Stückzahlen gefertigt, ist es ungleich komplizierter, die Toleranzfelder immer einzuhalten.

Katalogwaren und lagernde Varianten gibt es bei der Cycon GmbH nicht. Der Vorteil für unsere Kunden ist, dass nach Ihren Wünschen und technischen Vorgaben der individuelle Hydraulikzylinder gebaut wird, der von unseren Technikern genau auf Funktionssicherheit, Langlebigkeit, Passgenauigkeit und Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Wir suchen die Maße und die richtigen Dimensionen heraus.

Unser Kunde erhält mit Sicherheit individuelle Hydraulikzylinder, die genau seinen Wünschen und Vorgaben entsprechen.

Kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website oder per Telefon für das Gespräch zur Fertigung Ihres individuellen Hydraulikzylinders.

Tradition und Wertschätzung

Ein Unternehmen aus Norddeutschland

Pragmatisch und lösungsorientiert

Wir setzen auf unser Wissen und unsere Stärken. Als kleines mittelständisches Unternehmen versorgt die cycon GmbH ihre Kunden mit Hydraulikzylindern.

2004 von A. Lüttmann aus dem Verbund eines Kran- und Hydraulikherstellers gegründet, haben wir Kunden mit Sonderzylindern nach Maß beliefert. Ziel ist nicht die große Masse, sondern die Belieferung mit individuellen Hydraulikzylindern. Wir können auf rund 50 Jahre Erfahrung zurückblicken und diese für unsere Kunden einbringen.

Oft werden die Zeichnungen unserer Kunden für die technische Auslegung herangezogen. Der Kundenwunsch ist Grundlage unserer Konstruktion.

Individuell

Hochwertig

Zuverlässig

So ist unser Produkt, aber so begründen wir auch den Umgang mit unseren Kunden und mit unseren Mitarbeitern. Die guten Ideen kommen aus dem eigenen Haus. Für uns ist „Made in Germany“ nicht nur ein Wort. Mit hoher Fertigungstiefe und im eigenen Haus hergestellten Komponenten stellen wir uns dem Markt.

Geht nicht? – Das kennen wir nicht.

Wir stecken die Köpfe zusammen und entwickeln eine Lösung. Anregungen vom Markt, also auch von unseren Kunden nehmen wir immer gern auf, daraus entwickeln wir gemeinsam die Zukunft. Ob für die Entsorgungsbranche, den Fahrzeug- oder Maschinenbau, im Neubau oder bei Reparaturen, die Kunden schätzen unsere Arbeit, die wir höchsten Ansprüchen genügen lassen.

Kontakt

Cycon GmbH

Martin Krug

Gewerbepark 12

26676 Barßel

0 44 99 – 92 26 24 – 0

0 44 99 – 92 26 24 – 98

seo@cycon.info

https://www.cycon-hydraulikzylinder.de/

