Brautkleider Kollektion 2021 jetzt anprobieren

Ein Extra-WOW für alle, die sich trauen. Die neuen Brautmoden 2021 sind grandios!

Rechtzeitig zur neuen Saison sind die Modelle der neuen Brautmodenkollektion 2021 fertig zur Präsentation im Handel vor Ort. Damit können alle, die jetzt ihr Brautkleid für Ihre Hochzeit suchen einen vereinbaren.

Bella Sposa ist der Designer Brautkleider Store mit den angesagten Marken der Welt. Ob MoriLee, Monica Loretti, ENZOANI oder auch Maggie Sottero, Kenneth Winston, Rembo Styling all diese Top-Labels finden Bräute in Fürth bei Bella SPOSA. “Wir sind stolz darauf, dass wir von den großen Design Label gelistet worden sind und somit Bräuten aus Nürnberg, Fürth, Erlangen und darüber

Hinaus so eine wundervolle Auswahl an Brautkleidern präsentieren zu können!”, so die Inhaberin Kerstin Karalis.

Nicht zuletzt durch die TV-Show Tüll und Tränen erlebt die Brautmodenszene einen zusätzlichen Schub. Heiraten ist einfach im Trend. Die Suche nach dem richtigen Brautkleid ist für die Damen das Fashion-Highlight ihres Lebens. Von daher wird auch viel Wert auf Beratung und Ambiente beim Kauf gelegt. Bella Sposa ist ein Flagshipstore in Sachen Brautmode. Auf über 540qm werden alle Stilrichtigen präsentiert, so dass die Braut auf alle Fälle ihr Traumkleid finden wird.

Nach wie vor im Trend sind Vintagekleider und Brautkleider im sogenannten Bohostyle. Diese leichten Kleider mit fließenden Stoffen und Spitze lieben die jungen Damen und man muss ehrlich zugeben, sie sind auch wunderschön. Die Schnitte sind sehr feminin und betonen charmant die Weiblichkeit. Vintagebrautkleider sind auch besonders bequem und komfortabel zu tragen.

Aber es ist eben Geschmackssache. So findet man bei Bella SPOSA in Fürth auch die immer zeitlosen Prinzessinenkleider, Brautkleider im Empire Sil, Fit and Flare, Brautmode im Meerjungrau Look oder die klassische A-Linie.

Eines ist sicher: Die Brautmode 2021 ist ein absolutes Highlight geworden!

Auf über 540qm findet die Braut alles rund um das Brautkleid und die Hochzeit. Der Designer Brautkleider Shop für den Großraum Nürnberg, Fürth, Erlangen führt mehrere hundert Brautkleider von Größe 32-62. Hier wird der Wunsch nach dem Traumkleid wahr. Weiterhin gibt es Standesamtkleider, Kleider für die Braujungfern und Abendkleider für Mutter und Schwiegermutter.

