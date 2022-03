Bremer holt Excellence Award und Weltrekord!

Wie sich ein Bremer gegen internationale Konkurrenz behauptet

am 25.03.2022 fand der 9. Internationale Speaker Slam in Mastershausen statt. 96 Redner aus 10 Nationen und in 5 Sprachen traten an, um sich gegeneinander zu messen. Ein neuer Weltrekord!

Mit dabei, Jörg Dickmanns. Der Experte aus Bremen Osterholz sprach über die Themen Liebe, Zeit und Tod. In einer mitreißenden persönlichen Geschichte schafft er es sein Publikum eine Gänsehaut zu geben und zu Tränen zu rühren.

Beim Speaker Slam handelt es sich um einen Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, um mit seinen Themen zu überzeugen. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.

Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Sie schreiben ihre Texte eigenständig und mussten sich entscheiden, ob sie auf allgemeine gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle eingehen.

Die Herausforderung des Abends bestand darin, die eigenen Themen in vier Minuten auf den Punkt zu bringen und zu überzeugen. 96 Teilnehmer haben es geschafft und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Auch der Bremer Jörg Dickmanns konnte absolut überzeugen und ist neuer Weltrekordhalter. Der Experte hat sich dabei gegen deutsche Meister im Amateurboxen, Europameister im Triathlon und Buchpreisträger behauptet und den Excellence Award gewonnen. Über 100.000 Menschen wurden über einen Livestream über Twitch und YouTube erreicht.

Jörg Dickmanns: „Oft liegen in den größten Schmerzen auch die größten Chancen“, meint Dickmanns. Die Menschen erkennen häufig ihr volles Potential nicht. Auch bei Jörg Dickmanns war das so. In seiner Geschichte beschreibt er den Verlust seines eigenen Kindes und die Botschaft, die ihm das Leben dabei mitgegeben hat. „Ich habe mein Herz wiedergefunden“, sagt Dickmanns. „Denn darin liegt der erste Schritt zu dem eigenen vollen Potential.“ Seither lebt Jörg Dickmanns so, wie er es aus tiefsten Herzen wirklich will. Er sagt, dass die Meinungen anderer ihn nur noch ganz gering tangieren. Er meint dieses keinesfalls egoistisch. Denn aus seiner Sicht, beginnt Glück und Zufriedenheit immer bei jedem selbst. „Erst dann, wenn ich glücklich bin, kann ich auch andere glücklich machen“, meint Dickmanns. In einem ersten Schritt gibt er seinem Publikum mit, sich einfach mal aufzuschreiben, was sie als Kind gerne gemacht haben, was sie heute gerne tun und aus welchem Grund Menschen sie nach Rat Fragen. Mit den Antworten beginnt die Reise zur Entfesselung des eigenen vollen Potentials. Jörg Dickmanns ist Experte für Potentialentfaltung und beschäftigt sich intensiv mit tiefsitzenden Glaubensmustern, die zu Ängsten, Sorgen und Zweifeln führen. Mit seinen Impulsen bringt er Menschen in ihre Energie und damit in ihr volles Potential. Jörg Dickmanns ist davon überzeugt, dass in jedem Menschen das Potential nur darauf wartet, entfesselt zu werden. Entfesselt von den Ängsten, Sorgen und Zweifeln, die die Menschen Tag für Tag begleiten.

