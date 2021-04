Bremische Hausverwaltung – die moderne Hausverwaltung

Bremische Hausverwaltung sorgt mit modernen Methoden für höchste Transparenz für alle Immobilieneigentümer

“Bei uns können Immobilieneigentümer alle Dokumente des Objektes sowie die Kontoauszüge und Rechnungen jederzeit online einsehen!” Das sagt Alexander Bender, Inhaber und Geschäftsführer der Bremischen Hausverwaltung UG. Der Immobilienverwalter aus Bremen sorgt mit seiner modernen Plattform dafür, dass Mitglieder von Wohnungs-Eigentümergemeinschaften und Miethausbesitzer stets alle Dokumente wie Versammlungsprotokolle, Abrechnungen, Beschluss-Sammlungen, Pläne, Energieausweis und vieles mehr einsehen können. “Und das unabhängig von irgendeiner Öffnungszeit” freut sich Herr Bender. Er erleichtert damit seinen Kunden auch die Bestellung von Schlüsseln, die Meldung von Schäden oder die Antragstellung für Tagesordnungspunkte, denn auch diese Anliegen können über die firmeninterne Plattform abgewickelt werden. “So stellen sich das unsere Kunden im Jahr 2021 vor!” behauptet Alexander Bender.

Besonderen Wert legt der Hausverwalter aus Bremen auf die schnelle Beseitigung von kleinen Reparaturen und Aufträgen. “Es ist ärgerlich, wenn ein Kunde wochenlang auf einen Handwerker warten soll, um eine Kleinigkeit zu erledigen” berichtet Alexander Bender. Deshalb hat er zwei eigene Handwerker, die ausschließlich an den von seinem Unternehmen betreuten Immobilien solche Kleinreparaturen schnell und unkompliziert durchführen. Ebenso unkompliziert kann er damit gewährleisten, dass auch Hausmeister-Tätigkeiten erledigt werden, wenn z.B. der standardmäßige Hausmeister krank ist oder im Urlaub weilt. “Dann übernehmen meine Mitarbeiter die Vertretung und gewährleisten so, dass alles weiter in Schuss gehalten wird” freut sich der Geschäftsführer der Bremischen Hausverwaltung. “Wir sind da, wenn wir gebraucht werden!”

Der Inhaber ist der persönliche Ansprechpartner im Tagesgeschäft. Das sei ihm besonders wichtig, berichtet er im Gespräch. So nimmt er direkt die Anrufe entgegen, legt einen entsprechenden Vorgang in der EDV an und kümmert sich selbst und umweglos um die Erledigung anstehender Aufgaben. Auch die Eigentümerversammlungen werden von ihm vorbereitet, kompetent durchgeführt und die Beschlüsse setzt er schnell um. Das Protokoll erstellt er während der Versammlung, so dass dieses bereits am nächsten Tag allen Eigentümern über das Portal zugestellt werden kann. “Schneller geht es nicht” freut sich der Bremer Hausverwalter.

Seine telefonische Erreichbarkeit ist sehr gut. Für seine Kunden ist er von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr direkt und unkompliziert erreichbar. Falls er gerade in einer Besprechung sei, wird der Anruf von einem Mitarbeiter entgegengenommen und er rufe garantiert zeitnah zurück.

Das Firmenmotto des Unternehmens lautet: Transparent. Unkompliziert. Persönlich.

Für Wohnungseigentümergemeinschaften übernimmt der Haus-Verwaltungsprofi aus Bremen die Verwaltung nach dem Wohnungs-Eigentumsgesetz. Für die Besitzer von Miethäusern oder Mietwohnungen in Bremen und Umgebung kümmert er sich mit persönlich um die Betreuung dieser Liegenschaften. “So nehme ich den Eigentümern alle Arbeit rund um das vermietete Eigentum ab” berichtet Alexander Bender. So prüft er Rechnungen, erstellt Betriebskostenabrechnungen für die Mieter, kümmert sich um die Neuvermietung freiwerdender Wohnungen, begleitet und organisiert bauliche Optimierungen und prüft mögliche Mieterhöhungen für den Hausbesitzer. Daneben ist er erster Ansprechpartner für die Mieter und hat stets den Überblick über den aktuellen Stand der Hausfinanzen.

Er legt großen Wert auf regelmäßige Weiterbildungen und besucht von daher zahlreichen Seminaren und Informationsveranstaltungen. So sorgt er dafür, dass sein Wissen für die Kunden stets auf dem aktuellen Stand ist. Er freut sich auf Anfragen weiterer potenzieller Kunden, denn er möchte in Bremen und Umgebung noch einige weitere Objekte in die Verwaltung übernehmen. “Bei uns sind Ihre Immobilien in guten Händen” sagt der Unternehmenschef. “Denn wir sind transparent, unkompliziert und bei uns sind Sie bestens persönlich betreut!”

PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft GmbH ist die spezialisierte Unternehmensberatung nur für Hausverwaltungs-Firmen. Schwerpunkte liegen in der Organisationsberatung, in der Nachfolgeberatung und Marketingberatung von Hausverwaltungen jeder Größe. Daneben veranstalten die Spezialisten hochwertige Fachseminare für Hausverwalter.

Kontakt

PIWI Privates Institut der Immobilienwirtschaft GmbH

Birgit Schmeh

Haid-und-Neu-Straße 7

76131 Karlsruhe

0721 783 66 98-0

0721 783 66 98-9

info@piwi-ka.de

http://www.piwi-ka.de

