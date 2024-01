Brettschneiders Edelstahl-Konstruktionen punkten mit kreativem Design und moderner Umsetzung

Egal ob Geländer, Treppen, Tore, Zäune, Fenster oder Balkonkonstruktionen – die Firma Brettschneider aus Mahlberg konzipiert Edelstahl-Konstruktionen auf höchstem Niveau

Edelstahl kann in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen. So eignet sich der Werkstoff zum Beispiel sowohl für den Einsatz in Großküchen und Toilettenanlagen als auch zur Konstruktion von Swimmingpools, Vordächern, Balkonen, Fenstergittern oder Treppen. Brettschneider ist Ihr Ansprechpartner für sämtliche Anliegen im Bereich des Edelstahlbaus. Das Unternehmen bietet ein breites Portfolio an möglichen Edelstahl-Arbeiten an und erarbeitet gemeinsam mit den Kunden individuelle Lösungen.

WELCHE VORTEILE BIETET EDELSTAHL GEGENÜBER ANDEREN MATERIALIEN?

Edelstahl findet sich aktuell als zentraler Bestandteil in vielen modernen Bauprojekten wieder. Die Beliebtheit des Materials kommt nicht von ungefähr. Edelstahl ist ein säurebeständiger Stahl, der aufgrund seines niedrigen Kohlenstoffgehaltes ein sehr gutes Korrosionsverhalten aufweist und nicht rostet. Da Edelstahl Temperaturen bis zu 300 Grad Celsius ausgesetzt werden kann, sowie Wasser, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit und verschiedenen Säuren Stand hält, eignet er sich für den Einsatz auf verschiedenen Gebieten. Dank ihrer keimfreien Eigenschaft können Edelstahllösungen neben der Architektur zum Beispiel auch in den Bereichen Gastronomie und Medizin zum Einsatz kommen. Da Edelstahl eine isoelektrische Neutralität vorweist und kein elektrisches oder magnetisches Feld erzeugt, bietet es außerdem Vorteile in Bezug auf die Sicherheit eines Gebäudes.

EDELSTAHL IST SCHMIEDEFÄHIG

Edelstahl ist ein Material, das sich problemlos biegen und formen lässt. Das Unternehmen Brettschneider kreiert daher verschiedene Konstruktionen aus Edelstahl, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Besonders im Trend liegen derzeit beispielsweise französische Balkone. Diese rahmen bodentiefe Fenster ein und dienen insbesondere in höheren Stockwerken als elegante Fensterabsturzsicherung. Die Firma Brettschneider konzipiert hier Edelstahl-Lösungen, die nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch sind und sich perfekt in die Optik des restlichen Gebäudes einfügen.

VORDÄCHER AUS EDELSTAHL SCHÜTZEN VOR WITTERUNG

Brettschneider konstruiert aus Edelstahl Vordächer, die sich harmonisch in die Architektur des Gebäudes einfügen oder gezielt Akzente setzen können. Vordächer aus Edelstahl schützen die Bewohner und Gäste beim Eintreten in das Gebäude zuverlässig vor Regen und Schnee und weisen eine hohe Langlebigkeit gegenüber Witterungseinflüssen auf. Darüber hinaus halten Vordächer die Feuchtigkeit von der Haustür fern, was dortige Schäden minimieren kann.

EDELSTAHL IN GASTRONOMIEN UND SANITÄREN ANLAGEN

Edelstahlkonstruktionen sind eine elegante und pflegeleichte Lösung für Gastronomien, Hotels, Gemeinden oder sanitären Einrichtungen. Edelstahl ist ein lebensmittelechtes und hygienisches Material, an Keime schlecht haften bleiben können. Darüber hinaus lässt sich Edelstahl leicht reinigen und verliert auch nach Jahren nicht an Glanz.

BALKONSYSTEME AUS EDELSTAHL

Die Firma Brettschneider erhält häufig Anfragen für den Bau eines Balkonsystems aus Edelstahl. Ein Balkon steigert den Wert einer Immobilie enorm, da er einen erweiterten Lebensraum im Freien bietet und dem eine Gebäude zusätzliche Ästhetik verleiht. Dementsprechend wichtig ist es, Balkonsysteme genau nach den Wünschen der Auftraggeber zu konzipieren. Brettschneider baut aus Edelstahl in diesem Zusammenhang nicht nur Balkonsysteme für Neubauten, sondern bietet auch Lösungen für nachträgliche Anbauten an. Den architektonischen Gestaltungsmöglichkeiten sind hier keine Grenzen gesetzt. So können die Edelstahlkonstruktionen zum Beispiel mit unterschiedlichsten Materialien kombiniert werden. Durch bewährte Systemtechniken kommt ein sicheres und ansprechendes Ergebnis zustande, das zu einer erheblichen Wertsteigerung des Hauses beiträgt.

EDELSTAHLTREPPEN FÜR DEN GROSSEN AUFTRITT

Edelstahl kommt auch beim modernen Treppenbau immer häufiger zum Einsatz. Das Material lässt sich zu schlanken Spindel- oder Wendeltreppen ebenso formen wie zu sogenannten Sägezahn- oder Einholmtreppen. Brettschneider produziert Edelstahltreppen, die sowohl innen als auch im Außenbereich zum Einsatz kommen und bei Bedarf mit Holz, Glas oder Stein kombiniert werden können.

ZAUNANLAGEN VERLEIHEN EINEM GRUNDSTÜCK SEIN GESICHT

Ein Zaun ist mehr als nur ein Schutz und eine Abgrenzung. Eine Zaunanlage verleiht einem Grundstück Charakter und trägt maßgeblich zum ersten Eindruck einer Immobilie bei. Zäune können schlicht und zeitlos, schmiedeeisern und herrschaftlich, dezent und natürlich oder ein künstlerischer Blickfang sein. Das Portfolio von Brettschneider umfasst Edelstahl-Zaunanlagen, die zu den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Anforderungen passen und individuell gestaltet werden können. Das Unternehmen bietet beim Bau von Zaunanlagen aus Edelstahl einen allumfassenden Service inklusive Beratung, Planung, Fertigung und Montage.

MEHR PRIVATSPHÄRE DURCH EINEN SICHTSCHUTZ

Ein Sichtschutz kann vor allem Bewohnern dichter Siedlungen oder Reihenhäuser den Alltag erheblich erleichtern. Brettschneider konzipiert Windwände aus Edelstahl, die nicht nur Sicherheit und Privatsphäre bieten, sondern stellen auch einen eleganten Blickfang darstellen. Auf Wunsch kann der Sichtschutz mit Milchglas oder klarem Glas ausgestattet sowie mit Edelstahl, Lochblech oder Holz kombiniert werden.

MIT BRETTSCHNEIDER EDELSTAHL ZUR TRAUMTERRASSE

Eine Terrasse bietet die Möglichkeit, den heimischen Garten bei fast jedem Wetter zu genießen. Brettschneider baut aus Edelstahl Terrassenüberdachungen exakt nach den Vorstellungen der Kunden. Im Fokus stehen hier jedoch nicht nur die Ästhetik, sondern auch die sichere Statik und Witterungsbeständigkeit.

Beides lässt sich durch Edelstahl hervorragend erreichen. In Kombination mit Verbundsicherheitsglas sorgt hochwertiger Edelstahl bei jedem Wetter für einen zuverlässigen Schutz. Darüber hinaus weisen Terrassendächer von Brettschneider aus Edelstahl eine lange Lebensdauer auf und verlieren auch im Laufe der Jahre nicht an Glanz und Schönheit.

WIE MAN EDELSTAHL AM BESTEN PFLEGT

Edelstahl ist ein sehr pflegeleichtes Material. In den meisten Fällen reicht Wasser zur Beseitigung von Verschmutzungen aus. Darüber hinaus lässt sich Edelstahl auch problemlos mit haushaltsüblichen Reinigern behandeln. Eine besonders glänzende und streifenfreie Oberfläche erreicht man durch Glasreiniger. Da Edelstahl recht anfällig für Fingerabdrücke ist, kann sich eine Behandlung mit speziellen Ölen lohnen. Diese leicht alkalischen Öle reinigen den Edelstahl nicht nur, sondern sorgen auch dafür, dass sich nach der Behandlung keine Fingerabdrücke mehr bilden können.

Von der Verwendung abrasiver Reinigungsmittel ist abzuraten. Durch diese können sich mit der Zeit Kratzer in der Edelstahloberfläche bilden, die das Material anfälliger für Rost machen.

WORAUF BRETTSCHNEIDER BEI EDELSTAHL-ARBEITEN WERT LEGT

Die Firma Brettschneider produziert sämtliche Edelstahl-Produkte in ihrer modernen Fertigungsstätte in Mahlberg. Die Arbeiten werden mithilfe von computergesteuerten Produktionsanlagen maßgefertigt und anschließend von eigenen, qualifizierten Fachhandwerkern lückenlos und sauber montiert. Brettschneider ist bei Edelstahl-Anfertigungen darauf bedacht, Lösungen zu konzipieren, die harmonisch ins architektonische Gesamtbild passen. Deshalb ist eine fachgerechte Beratung im Vorfeld die Basis für jedes Projekt.

BRETTSCHNEIDER ist Ihr Partner, der Ihnen alles aus einer Hand bietet. Von der Beratung über die große Auswahl in der Ausstellung bis zur eigenen, hochmodernen Fertigung und sauberen Montage mit eigenen Fachkräften. Mit BRETTSCHNEIDER treffen Sie die richtige Wahl.

Im Edelstahl ist alles möglich. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Juniorchef und Metallbaumeister Adrian Brettschneider ist auf dieses Gebiet spezialisiert. Unter seiner Anleitung fertigt Brettschneider aus Edelstahl alles, was gewünscht wird. Von Überdachungen mit Beschattung, Geländer und Co. bis Swimming Pool oder Renovierungsarbeiten am Boot ist alles möglich. Genauso werden Spezialsachen nach Maß angefertigt.

Kunden schätzen die Sorgfalt der Verarbeitung: Jede Stange, jede Fläche ist vollverschweißt und sauber wie aus einem Guss. Das macht die Arbeit des Spezialisten zu etwas Besonderem. Auch Aluminiumüberdachungen gehören zum Repertoire. Hier ist der Vorteil das es farblich an Ihr Haus angepasst werden kann. Die Terrassenüberdachung, die Treppe oder der Sichtschutz hält ein Leben lang. Und die Produkte von Brettschneider machen das Nützliche schön: Fenstergitter müssen nicht aussehen wie an der Gefängnismauer.

Firmenkontakt

Fensterbau Brettschneider GmbH

Doreen Brettschneider

Carl-Benz-Straße 38-40

77972 Mahlberg

07822 2072



https://brettschneider-edelstahl.de/

