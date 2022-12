Brights bringt neues Standardwerk „Upskill and Reskill“ nach Deutschland

Schwedens „HR-Buch des Jahres“ von Pär Lager jetzt erhältlich

München, 01. Dezember – Der Spezialist für Lernen im beruflichen Umfeld, Brights, bringt das Sachbuch „Upskill and Reskill“ des international renommierten Lern- und Leadership-Experten Pär Lager nach Deutschland. Das Buch wurde vom Schwedischen HR-Verband (Sveriges HR Förening) zum „HR-Buch des Jahres“ gekürt. Es gilt als neues Standardwerk zu den Themen Reskilling und Upskilling. Eine gebundene und illustrierte Version des Buches ist nun in einer brandneuen englischsprachigen Übersetzung kostenlos auf der Website von Brights erhältlich.

In „Upskill and Reskill. Smart competency development for you, your team and your organization“ beschreibt Pär Lager neue Möglichkeiten des Lernens im Beruf und der Entwicklung einer Lernkultur, die unabhängig von beruflichen Rollen effektiv funktioniert. Dabei baut er auf einer kritischen Auseinandersetzung mit dem aktuellen Stand hinsichtlich Lernstrategien und langfristigen Zielen auf. Aufwändige Verbildlichungen unterstützen ein einfaches Verständnis und die praktische Umsetzung der Inhalte. Der Schwedische HR-Verband hat „Upskill and Reskill“ daher 2022 zum „HR-Buch des Jahres“ gewählt. Seit 1982 verleiht der Verband diese Auszeichnung jährlich, auf Basis von Relevanz, Nutzen und Thematik.

Pär Lager ist einer der führenden skandinavischen Experten für Führung und innovatives Lernen. Er hat drei Bücher über Leadership, strategische Kommunikation und Lernkultur verfasst, darunter „Upskill and Reskill“, das 2021 veröffentlicht wurde und nun in englischer Übersetzung verfügbar ist (Originaltitel: „Upskill och Reskill. Smart kompetensutveckling för dig, ditt team och din organisation“). Pär Lager ist als Berater, Redner und Dozent für zahlreiche Unternehmen und Organisationen tätig, unter anderem die Swedish Defence University. Bei Brights bringt er sich seit einigen Jahren als Berater ein.

„Upskill and Reskill“ ist bei Brights verfügbar

„Upskill and Reskill“ kann über die Website von Brights als gebundene, illustrierte Version bezogen werden. Die ersten 500 Interessentinnen und Interessenten können kostenlos ein Exemplar erhalten. Unternehmen können auch größere Pakete anfragen. Das Buch ist auf der Website von Brights unter diesem Link erhältlich.

„Das Thema Lernen ist für Unternehmen immer mehr eine zentrale strategische Frage“, sagt Philipp Leipold, Managing Director bei Brights. „Upskilling, Reskilling und der Aufbau einer funktionierenden Lernkultur sind angesichts des Fachkräftemangels unverzichtbar für Unternehmen sämtlicher Branchen. Es war uns ein Bedürfnis, dieses Standardwerk von Pär Lager auch in Deutschland verfügbar zu machen. Pär Lager ist ein Vordenker und sein Buch für uns alle eine kontinuierliche Quelle der Inspiration. Seine Erkenntnisse haben großen Anteil an unserem ´Brights Way´ des Lernens, mit dem wir bereits über 3.000 Quereinsteigenden zum Jobwechsel verhelfen konnten.“

Brights ist Spezialist für berufliche Bildung und hilft Unternehmen dabei, Prozesse der Aus- und Weiterbildung besser zu organisieren und das Lernen in ihrer DNA zu verankern. Das Angebot von Brights umfasst Programme zu Reskilling, Upskilling und Learning Consulting. Bereits über 3.000 Teilnehmende haben mit dem beschleunigten Lernmodell von Brights in den Bereichen IT und Technologie neue Kompetenzen erlernt. Brights ist in sechs europäischen Ländern vertreten, deutsche Büros sind in München und Hamburg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://brights.com

