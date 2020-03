brilliant promotion® stockt das Ostersortiment auf

Werbeartikel zu Ostern werden immer beliebter

Hamburg, 3. März 2020: Werbegeschenke zu Ostern stehen hoch im Kurs, sowohl bei kleinen und mittelständischen Unternehmen als auch bei Konzernen, als Kundengeschenk oder als kleine Aufmerksamkeit für die eigenen Mitarbeiter. Seit Anfang des Jahres stockt brilliant promotion® sein Angebot an Osterartikeln ständig auf – derzeit sind bereits über 1.000 Varianten an Werbeartikeln rund um Ostern auf www.brilliant-promotion.com zu finden.

Schokoladenhasen als Dauerbrenner

Die neue Kollektion besteht vorrangig aus süßen Leckereien, kleinen Präsentsets und dekorativen Artikeln rund um den Frühling. Süße Werbebotschaften zu Ostern sind besonders gefragt. Die Klassiker unter den Werbeartikeln zum Osterfest bleiben die Schokoladen-Osterhasen mit aufgedrucktem Firmenlogo. Diese gibt es in diversen Größen, von Herstellern wie Milka, Lindt & Sprüngli oder Ferrero und in den verschiedensten Verpackungsarten – mit Pappkarton, im Osternest oder mit kleiner Grußbotschaft.

Trendthemen 2020: Osterkalender und nachhaltige Werbung

Der neueste Trend sind sogenannte Osterkalender, die in Anlehnung an den Adventskalender täglich das Warten auf das Osterfest mit einer Schokoüberraschung versüßen. Immer häufiger nachgefragt sind derzeit nachhaltige und ökologische Werbeartikel. Mit diesem Bereich geht brilliant promotion® mit der Zeit und bietet neben recycelbaren Tütchen für Fruchtgummi und Osternestern aus schnell biologisch abbaubarem Kunststoff unter anderem auch “Veggie”-Produkte wie veganes Ostergelee an.

Bei der Suche nach dem passenden Ostergruß und allgemein dem gezielten Einsatz von Werbegeschenken steht brilliant promotion® bereits seit 2008 seinen Kunden aus den verschiedensten Unternehmensbereichen mit Begeisterung, Einsatzfreude und Know-how zur Verfügung. Neben der Marke brilliant promotion®, die sich auf den Vertrieb von Werbeartikeln und Prämien spezialisiert hat, gehört die Marke brilliant badges® ( www.brilliant-badges.de) ebenfalls zum Unternehmen. Dieser Geschäftsbereich ist einer der führenden Anbieter für Namensschilder in Europa.

brilliant promotion® ist eine Marke der SAID Marketing & Vertriebsservices GmbH.

