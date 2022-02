BTB belegt Top-Plätze auf Portalen im Fernstudienbereich

Fernstudium Direkt: Exzellenter Anbieter 2022 mit der Note 4,8 +++ FernstudiumCheck.de: Top-Betreuung und Top-Studienmaterial sowie Award 2022

Zum Jahresauftakt erhält das BTB vom Vergleichs- und Bewertungsportal „Fernstudium Direkt“ mit 4,8 von 5 Punkten die Auszeichnung „Exzellenter Anbieter 2022“. Grundlage dafür ist die Auswertung von insgesamt fast 3.000 Beurteilungen im Jahr 2021. Studierende können auf der Plattform von „Fernstudium Direkt“ ihre Lerninstitute in den Kategorien „Unterricht & Konzept“, „Inhalt & Materialien“ sowie „Betreuung & Organisation“ bewerten.

BTB punktet mit dem Rundum-gut-betreut-Paket

Gute Noten sind für das BTB genauso wichtig wie für seine Studierenden: Bei der Vergabe des FernstudiumCheck-Award 2022 für „Top-Betreuung“ erobert das BTB mit 4,91 von fünf Sternen einen hervorragenden siebten Platz. Gerade bei Fernlehrgängen ist kompetente fachliche, organisatorische und persönliche Betreuung der Schlüssel zum Erfolg der Absolventinnen und Absolventen.

Beim BTB fängt gute Betreuung bereits bei der Wahl zum passenden Fernlehrgang an, der mithilfe des Eignungs- und Lerntypentests sowie des Fortbildungskompasses gefunden werden kann. Während der Ausbildung begleiten Fachtutorinnen und -tutoren die Studierenden durch den gewählten Studiengang und stehen für inhaltliche Fragen zur Verfügung. Nach dem Abschluss bietet das BTB allen Absolventinnen und Absolventen seine Expertise in Form von individuellen Existenzgründungsberatungen und einem „Leitfaden Existenzgründung“ an.

Mit dem Studienmaterial in die Top Ten

Im Ranking „Top-Studienmaterial“ schafft das BTB es mit 4,79 von 5 Sternen ebenfalls in die Top Ten und platziert sich auch beim FernstudiumCheck-Award 2022 als „Top-Fernschule“. Insgesamt erreicht das BTB als Spezialist für Ausbildungen im Gesundheitsbereich aktuell auf dem Bewertungsportal 4,6 von 5 Punkten und eine Weiterempfehlungsrate von 96 %.

FernstudiumCheck.de ist eine unabhängige Bewertungsplattform im Fernstudienbereich. Basis für die Verleihung der Awards 2022 sind 16.334 Erfahrungsberichte aus dem Jahr 2021, die auf dem Portal veröffentlicht wurden.

Olga Dudda, Schulleiterin des BTB: „Für uns beim BTB als Anbieter von Fernlehrgängen ist gerade die Verbindung qualitativ hochwertiger Lehrmaterialien mit intensiver Betreuung der Studierenden enorm wichtig. Deshalb freuen wir uns, dass wir insbesondere in diesen beiden Kategorien so gute Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern unserer Fernlehrgänge erhalten haben. Das Ranking motiviert uns, unsere Angebote weiterhin kontinuierlich an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden auszurichten.“

Mehr Informationen finden Sie unter www.btb.info

Das Bildungswerk für therapeutische Berufe (BTB) ist seit über 36 Jahren auf Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitswesen spezialisiert. Alle Lehrgänge in den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung, Pädagogik, Psychologie, Human- und Veterinärmedizin, Betreuung und Pflege sowie Fitness und Sport zeichnen sich durch Praxisnähe und hohe fachliche Qualität aus. Das BTB ist Kooperationspartner wichtiger Berufsverbände. Damit gehört das BTB zu den führenden Anbietern im Weiterbildungssektor.

Die Ausbildungen des BTB sind nach dem Leitsatz ‚Aus der Praxis – für die Praxis‘ konzipiert. Durch die Möglichkeit, bestimmte Studiengänge von Anfang an mit unterschiedlichen Fachrichtungen zu kombinieren, erhalten Absolventinnen und Absolventen einen fachlich umfassenden Einstieg in die Praxis. Das pädagogische Konzept des BTB verknüpft Fernlehrgänge mit Präsenzseminaren, so dass die Studierenden von den Vorteilen beider Unterrichtsmethoden profitieren.

Alle Fernlehrgänge sind durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen. Über 40 erfahrende Dozenten und Tutoren leiten die Ausbildungen sowie Seminare. Dazu betreut das BTB die Studierenden noch zwei Jahre nach Ende der Studienzeit. Diejenigen, die sich für eine berufliche Selbstständigkeit entscheiden, haben Anspruch auf eine kostenlose Beratung zu sämtlichen Fragen der Existenzgründung und des Marketings. Absolventinnen und Absolventen einer berufsbegleitenden Ausbildung erhalten eine kostenfreie Mitgliedschaft in einem Berufsverband.

