Btplustel GmbH – Ihr Partner für effiziente Marktintegration und Verkaufserfolge in den Metropolregionen Deutschlands

Berlin, 23. April 2024 – Als Schnittstelle zwischen Industrie und Handel unterstützt die Btplustel GmbH Unternehmen bei der effizienten und schnellen Markeneinführung in den Metropolregionen Deutschlands. Mit bewährten Vertriebsstrukturen erreicht Btplustel deutschlandweit bis zu 5.000 Verkaufsstellen vor allem in diesen dynamischen Regionen und garantiert so eine beeindruckende Reichweite und Präsenz für die Partnermarken.

Unsere tiefe Verwurzelung in der Distributionsbranche und unsere etablierten Netzwerke ermöglichen es uns, die Produkte unserer Partner nicht nur zu vertreiben, sondern sie strategisch so zu platzieren, dass sie in den Metropolregionen einen maximalen Marktanteil erreichen. „Unser Vertriebs-Know-how und die enge Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern sind der Schlüssel zu unserem Erfolg“, sagt Herr Aktas, Geschäftsführer der Btplustel GmbH. „Wir verstehen die Dynamik in den Metropolregionen und können durch unsere strategische Planung und Umsetzung Produkte schnell und effizient in neue Absatzmärkte integrieren.“

Die Btplustel GmbH bietet umfassende Dienstleistungen an, die alle Aspekte des Vertriebsmanagements abdecken – von der strategischen Planung bis zur Umsetzung. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass die Produkte unserer Partner in den Metropolregionen optimal positioniert sind und bestmögliche Verkaufszahlen erzielen.

Btplustel ist der ideale Partner für Unternehmen, die ihre Präsenz in den Metropolregionen Deutschlands ausbauen oder neu etablieren wollen. „Unsere langjährige Erfahrung und unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden machen uns zu einem verlässlichen Partner im hart umkämpften Einzelhandelsmarkt“, ergänzt Herr Aktas.

Die Btplustel GmbH ist ein auf Vertrieb und Vertriebsmanagement spezialisiertes Unternehmen. Mit langjähriger Erfahrung und einem flächendeckenden Netz von Verkaufsstellen ermöglicht Btplustel eine effiziente und zielgerichtete Distribution von Produkten über die Metropolregionen Deutschlands.

