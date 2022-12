Bubble Waffeln – Streetfood aus China erobert den deutschen Markt

Bubble Waffeln, aufgrund ihres Ursprungs auch Hongkong-Waffeln genannt, erobern die Herzen (und Mägen) von Groß und Klein: Mit ihrer außergewöhnlichen Form und dem luftigen Gefühl im Mund erfreut sich die vielseitig einsetzbare Teigware wachsender Beliebtheit.

Gefüllt mit Früchten und frischem Eis oder herzhaft belegt können Bubble Waffeln in vielen Bereiche der Gastronomie überzeugen. Besonders beliebt sind Bubble Waffeln als Street Food zum Mitnehmen, aber auch im Restaurant bieten sich vielfältige Möglichkeiten für Desserts, Snacks und ausgefallene Kreationen.

Als verlässlicher Lieferant von Rohstoffen und Eismaschinen haben wir das nötige Rüstzeug für die Herstellung dieser raffinierten Köstlichkeit in unserem Portfolio: Von Rohstoffen für den Waffelteig über Maschinen für die Zubereitung von herrlich frischem Eis bis hin zu praktischem Zubehör für die Präsentation und den Verkauf von Bubble Waffeln.

Natürlich finden Sie bei uns auch Waffeleisen für die Herstellung von Waffeln in Herzform oder Belgischen Waffeln. Besuchen Sie uns auf www.eismaschine.de und www.lustaufeis24.de

Rohstoffe und Technik

In unserem Sortiment finden Sie eine Vielzahl von Rohstoffen für die Herstellung leckerer Waffeln. Bei vielen Produkten steht dabei auch BIO und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt – ebenso ist Waffelteig mit weniger Zucker in unserem Bestand vertreten, denn industrielle Halberzeugnisse sind inzwischen viel besser als ihr Ruf!

Unsere Rohstoffe erleichtern Ihren Alltag und sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität der gefertigten Waffeln. Das freut Sie und vor allem Ihre Gäste.

Neben den speziell geformten Waffeleisen für die Herstellung von Bubble Waffeln haben wir auch zahlreiche professionelle Maschinen für die Herstellung von Speiseeis, Softeis und Frozen Yogurt in unserem Programm. Eine ideale Kombination für die Herstellung köstlich kühler Bubble Waffel-Eistüten.

Als Spezialist für Eismaschinen und Gastronomie-Technik haben wir die perfekte Maschine für Ihren individuellen Einsatzzweck, egal ob stationär oder mobil.

Selbstverständlich finden Sie bei www.lustaufeis24.de auch das passende Zubehör für den Verkauf der köstlichen Bubble Waffel Snacks: Bubble Waffel Tüten, Snackbecher, Bubble Waffel Ständer aber natürlich auch Servietten, Bezahlteller, Holzspatel und Artikel für die Dekoration und vieles mehr.

Bei www.eismaschine.de verstehen wir uns als Rundum-Sorglos-Lieferant für alles rund um Eis und trendige Snacks wie Bubble Waffeln. Wir haben genau das Richtige für Sie.

Für Fragen und weitere Informationen rund um das Thema Eistechnik , Eismaschinen und Eisrohstoffen nutzen Sie gerne das Kontaktformular oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 03632/666327.

Besuchen Sie auch gerne unsere Partner www.lustaufeis.de und www.bamslush.de

eismaschine.de – Ihr Lieferant hochwertiger Eismaschinen, Eistechnik, Softeismaschinen, Frozen Yogurt Maschinen, Zubehöre und Rohstoffe.

