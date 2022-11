Buch-Neuerscheinung: Positive Psychologie – Profile Your Life!

Neues Buch von Oliver Vogelhuber mit vielen Wohlfühlstrategien und Stärken-Übungen

Glück ist immer ein subjektives, ein höchst individuelles Gefühl – aber es gibt Wohlfühlstrategien und Übungen, die regelmäßig auf den Weg zu einem gesteigerten Glücksgefühl führen. Diese beschreibt Diplom-Psychologe und Trainer Oliver Vogelhuber auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und der Methoden der Positiven Psychologie in seinem neuen Buch „Positive Psychologie – Profile Your Life! So bringen Sie sich selbst und andere zum Aufblühen“. Dabei geht es Vogelhuber nicht um „rosarotes positives Denken“, sondern um einen systematischen Ansatz, dem eigenen Leben mit Realitätssinn und Wissen über die persönlichen Stärken ein Profil zu geben: „Profile Your Life“.

Ein validiertes Testverfahren, das im Buch vorgestellt wird, ist Basis dieses Stärkenprofils, das mit zwölf Wohlfühlstrategien und 24 Feelgood-Impulsen unterstützt wird.

ES GEHT NICHT UM EINE ROSAROTE GLÜCKSPHILOSOPHIE, SONDERN UM STÄRKEN-PROFILE

„Dauerhaftes höchstes Glück ist für uns Menschen letztlich unerreichbar. Aber wir können uns diesem Zustand immer wieder annähern, indem wir einen individuellen Weg zu uns selbst finden und unsere Stärken erschließen und nutzen lernen. Was uns auf diesem Weg also immer gelingt, ist das ständige Wachstum und die ständige Profilierung unserer Persönlichkeit. Wenn wir dieser gemäß leben, leben wir im Einklang mit uns selbst, können aufblühen – und das auch an andere weitergeben“, erläutert Oliver Vogelhuber.

NÜTZLICHES WISSEN – EINFACH UND KLAR ZUR UMSETZUNG GEBRACHT

Aus dem Inhalt von „Positive Psychologie – Profile Your Life! So bringen Sie sich selbst und andere zum Aufblühen“:

– Auf der Suche nach dem Wohlbefinden – die Bedeutung der Positiven Psychologie

– Von der Subjektivität des Glücks und Wohlbefindens – und mit welchen Tests man diese erheben kann

– Mit Wohlfühlstrategien das Niveau des Wohlbefindens optimieren

– Die sechs Glücksfelder

– Ein persönliches Entwicklungsprogramm erstellen

– Auch andere Menschen zum Aufblühen bringen

Zusätzlich stehen den Lesenden ein umfassender Selbsttest zur Selbsteinschätzung sowie ein Seminarprogramm und ein Arbeitsbuch des Trainers und Autors Oliver Vogelhuber zur nachhaltigen Umsetzung zur Verfügung: https://www.vogelhuber.de/de/shop/buecher/positive-psychologie-profile-your-life-detail

ÜBER DAS BUCH

Oliver Vogelhuber: Positive Psychologie – Profile Your Life!

So bringen Sie sich selbst und andere zum Aufblühen

Edition Psychologie und Profiling, 2022

ISBN: 978-3-98247681-0

24.90 Euro, 208 Seiten; auch als E-Book. Zum Buch ist zusätzlich ein Workbook erschienen.

Im stationären Buchhandel und auf allen Online-Buchplattformen; Amazon: https://amzn.to/3E45se8

Oliver Vogelhuber ist Diplom-Psychologe, Master of Business Administration (MBA), Versicherungskaufmann und Gründer der Oliver Vogelhuber GmbH. Der gebürtige Nürnberger lebt abwechselnd in Berlin und Nizza – und er lebt seine Träume und Visionen. Mit seinem praktischen psychologischen Wissen und Profiling-Know-how begeistert er seit vielen Jahren in seinen Veranstaltungen, Coachings und auf der Bühne die unterschiedlichsten Menschen. Zudem überzeugt er mit seinen Büchern Leserinnen und Leser, für die ihr Wohlbefinden und ihr Glücksempfinden Herzenssache ist.

Das internationale Coaching-Team (deutsch, amerikanisch, französisch) der Oliver Vogelhuber GmbH ermöglicht es, die psychologische mit der interkulturellen Dimension zu verbinden. Somit können die Coahcing- und Trainings-Angebote auf internationale Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden.

Firmenkontakt

Oliver Vogelhuber GmbH

Oliver Vogelhuber

Charlottenstraße 81

10969 Berlin

+49 (0) 30 / 12 08 53 85

mail@vogelhuber.de

https://www.vogelhuber.de

Pressekontakt

text-ur agentur Dr. Christiane Gierke

Christiane Gierke

Zollstockgürtel 61

50969 Köln

+49 (0) 221 168 21 231

redaktion@text-ur.de

https://www.text-ur.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.