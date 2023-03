Buch Von Wespen und Raubfröschen von Alla Leshenko

Sehr geehrte Damen und Herren, aber auch jene dazwischen und außerhalb,

gern würde ich hiermit Ihre Aufmerksamkeit auf den frisch gegründeten Phantastik-Verlag Edition Schildwächter aus Duisburg lenken. Das Bestreben des Verlages ist es, die Literaturlandschaft Deutschlands umzukrempeln und mit qualitativ hochwertigem Lesestoff zu fluten. Dabei bevorzugt Edition Schildwächter unter anderem folgende Genres: Übernatürlicher Horror, Magischer Realismus, Sci-Fi, Weird Fiction und Märchen.

Edition Schildwächter liegt es sehr am Herzen, die deutschsprachige Phantastik aus der Nischenecke ins Rampenlicht zu zerren. Dorthin, wo solche Größen wie Stephen King, Dan Simmons, Ray Bradbury oder Ursula K. Le Guin gedeihen.

Mit dem gruselig-satirischen Erzählband „Von Wespen und Raubfröschen“ der Duisburger Schriftstellerin mit usbekischen Wurzeln Alla Leshenko präsentiert der Verlag seine erste Publikation.

Wer ist Alla Leshenko überhaupt, fragen Sie sich.

Alla Leshenko, geboren und aufgewachsen in Usbekistan, ist Lektorin, Verlegerin, Ghostwriterin, Satirikerin und Schriftstellerin. Die deutsche Sprache hat sie autodidaktisch erlernt und bezeichnet diese mittlerweile als ihre zweite Muttersprache.

Ihr Herz schlägt für phantastische Literatur, insbesondere für das Horrorgenre.

Dr. Philipp A. Schaab (Schriftsteller, Religionswissenschaftler) über die Autorin: „Alla Leshenko schreibt mit einer Präzision und einer Liebe zum Detail, wie man sie heutzutage selten findet. In ihren Texten entfaltet sie mit unbeschreiblicher Lässigkeit die gesamte Weisheit und Tiefe russischer und westlicher Literatur, die sie wie ein Schwamm aufgesogen hat.“

Der Erzählband enthält:

– sieben Kurzgeschichten

– einen Kurzroman

– Hardcover

– 296 Seiten

– 8 Farbillustrationen von Peter Schildwächter, wie auch die Gesamtgestaltung

KLAPPENTEXT:

Die Membran der Wirklichkeit ist fadenscheinig und Dinge, die dahinter lauern, übersteigen das Fassungsvermögen unseres Verstandes. Das ist die Essenz des Horrors.

Dieser Erzählband gewährt dem Leser Einblicke in die Realitäten hinter unserer Realität. Mal darf man nur durch das Schlüsselloch hineinspähen, mal steht die Tür weit offen.

So kann eine auf den ersten Blick harmlose Mitfahrgelegenheit durchaus in einer feindlichen Parallelwelt enden und die Suche nach einem passenden Geburtstagsgeschenk einen Alles-oder-nichts-Kampf gegen echte sowie innere Dämonen nach sich ziehen. Eine vermeintliche Fee entpuppt sich als Irrlicht und eine zauberhafte Meerjungfrau als … Nun ja, wie wäre es mit einem Spiel? Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist böse.

Rezensionen und Leserstimmen

Mit der umfassenden Online-Präsenz von eTrado haben Ihre Produkte Zugang zu einigen der meistbesuchten Verkaufsnetzwerke – so erhalten sie maximale Aufmerksamkeit.

Kontakt

e-Trado GmbH

Igor Adolph

Gewerbeallee 15-19

45478 Mülheim

0208 30 550 60 67

https://www.etrado.de/buecher

Bildquelle: Alla Leshenko Edition Schildwächter