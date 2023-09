Buchempfehlung: Der verborgene Planet

Science Fiction in ihrer schönsten Form

Ein unentdecktes Sternsystem – nur wenige Lichtjahre entfernt. Ein Raumschiff, das in kürzester Zeit dorthin gelangen kann. Ein außerirdisches Material, das ungeahnte Technologien ermöglicht – und all das schon heute! Astronom Laurin Sunier kann es kaum fassen: Eine Reise zu einem fremden Planeten, und er ist live dabei! Atemberaubende Entdeckungen warten auf ihn und das Forschungsteam. Doch sie sind nicht allein. Dunkle Widersacher bedrohen auf einmal nicht nur die Mission, sondern auch das gesamte Machtgefüge auf der Erde …

Schon als Teenager begann der aus Wien stammende Autor Stefan Kronowetter mit dem Schreiben. Von experimenteller Lyrik über satirische Erzählungen bis zu fiktiven Geschichten war alles dabei. Mittlerweile liegt der schriftstellerische Schwerpunkt bei Prosatexten. Ein weiteres Betätigungsfeld ist in den letzten Jahren die regelmäßige Gestaltung von Konzertmoderationen geworden.

Die Geschichten rund um den Weltraumplaneten Credara existierten bereits in jungen Jahren in seinem Kopf, nun war es an der Zeit, diese niederzuschreiben. Die Erforschung der Weiten und Geheimnisse des Kosmos als übergeordnetes Ziel, das die Menschheit über alle nationalen und ethnischen Grenzen hinweg eint, ist ein wichtiges Element, das auf eben diese Geisteshaltung zurückgeht und auch in Credara – Der verborgene Planet spürbar ist.

„Die Geschichte baut auf aktuellen, teils realen und spannenden Entwicklungen bzw. Erkenntnissen aus (Astro-)Physik und Technik auf und entwickelt sie ins Fantastische weiter. Insofern ist sie vielleicht gerade auch für ein jugendliches Publikum interessant, um Interesse an diesen Themen zu wecken“, so Stefan Kronowetter.

„Eine sehr ausführliche Schilderung. Fachlich informiert! Es kommt richtig Spannung auf. Super!“ (Leserstimme)

Credara – Der verborgene Planet, Stefan Kronowetter

ISBN: 978-3-03830-412-8 , gebunden, 745 Seiten, 27,80EUR

