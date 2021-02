Bucherscheinung “Kreuzfahrt mit Papa” kommt!

Der neue Roman von Brina Stein!

Die Autorin Brina Stein fährt seit vielen Jahren mit Kreuzfahrtschiffen über die Meere dieser Welt. Bedingt durch die Pandemie blieb das Jahr 2020 für sie jedoch kreuzfahrtlos. Insgesamt drei Reisen mussten entfallen, zwei davon waren Leserreisen auf der MS Berlin. FTI Cruises hatte sie auf einer Reise sogar gemeinsam mit Heide Keller zum 40. Jubiläum des schönen Klassikers für die Gästebetreuung an Bord engagiert.

Doch unsere Autorin ließ sich davon nicht entmutigen und hat über den Sommer kurzerhand Buch Nummer 11 fertiggestellt: “Kreuzfahrt mit Papa” ist im Genre Liebesromane angesiedelt und beleuchtet neben der Liebe im zweiten Anlauf auch die Liebe im Alter und die Vater-Tochter-Beziehung. Brina kommt mit vielen neuen, spannenden Charakteren daher, die gemeinsam eine Woche auf einem kleinen, amerikanischen Luxusliner in der Adria auf Kreuzfahrt gehen. Der Start- und Zielhafen ist das romantische Venedig. Dabei lässt sie ihre Figuren alles das tun, worauf sie selbst und fast alle Kreuzfahrer im letzten Jahr verzichten mussten: Einen Kaffee an Deck zum Sonnenaufgang trinken, spannende Landausflüge unternehmen oder einfach im Spa-Bereich eine Wohlfühlmassage genießen.

Buchklappentext:

Sabine ist eine überaus erfolgreiche Eventmanagerin aus Berlin. Erst vor Kurzem wurde sie kinderlos geschieden. Sabine ist nicht gerade begeistert, als ihr humorvoller Papa Werner sie anlässlich seines 80. Geburtstags zu einer einwöchigen Kreuzfahrt in der Adria ab Venedig einlädt. Vater und Tochter trennen nämlich Welten. Sabine findet sich schließlich in einer Luxussuite mit Butler wieder. Im Urlaub angekommen, überschlagen sich die Ereignisse. Es stellt sich heraus, dass ihr Papa die Mitreisende Hilde schon aus Deutschland kennt. Zudem hat Hilde einen überaus attraktiven Sohn im Gepäck, der sich eindeutig um Sabine bemüht. Als auch noch ihr platonischer Freund Ralf aus heiterem Himmel aufkreuzt und ihr seine Liebe gesteht, scheint das Chaos perfekt. Tief in ihrem Inneren sind Sabines Gedanken aber auch immer noch bei ihrem Ex-Mann. Für die Businessfrau wird diese Kreuzfahrt zu einer Reise, die ihr Leben und sie selbst für immer verändert.

In ihrem 11. Buch entführt Kreuzfahrtautorin Brina Stein ihre Leserschaft zu traumhaften Destinationen in die Adria und schenkt ihr ein Kreuzfahrterlebnis, wie es früher war.

Kreuzfahrt mit Papa erscheint am 14.02.2021 im Wellengeflüster Verlag.

Preis: Print 12,50 EURO, E-Book 2,99 EURO

ISBN: 978-3948510084

Bestellbar im Wellengeflüster Verlagsshop:

https://www.wellengefluester-verlag.de/product/kreuzfahrt-mit-papa/

und das E-Book ab 14.02.21 via Amazon

Der noch junge Wellengeflüster Verlag aus Eppstein im Taunus hat sich auf die Fahne geschrieben, Bücher mit maritimen Inhalten und Reisen zu veröffentlichen. “Kreuzfahrt mit Papa” ist seit der Gründung im Oktober 2019 bereits die 4. Neuerscheinung.

Kontakt

Wellengeflüster Verlag

Dirk-Olaf Reulecke

Am Forsthaus 2a

65817 Eppstein

004916097472764

wellengefluester-verlag@email.de

http://www.wellengefluester-verlag.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.