Buchneuerscheinung: DER CORONA COUP

Was hinter der Coronakrise wirklich steckt.

Die Bestsellerautoren Marita Vollborn und Vlad Georgescu (“Die Joghurt-Lüge, Die Gesundheitsmafia, Die Food Mafia u.a. Titel) melden sich wieder zu Wort. In dem vorliegenden Buch “DER CORONA COUP” erheben sie schwere Vorwürfe gegen die Verantwortlichen der Politik – und machen sie für die aktuelle Schmelze der Wirtschaft verantwortlich.

Dem Buch zufolge handelt es sich bei der aktuellen Coronakrise um einen perfekt ausgeklügelten Coup, bei dem u.a. medizinische und epidemiologische Daten gezielt ausgeblendet worden sind, um die Wahrnehmung der Bevölkerung zu beeinflussen.

Die Autoren gehen mit den politischen Verantwortlichen hart ins Gericht: “COVID19 ist weitaus mehr als eine Folge des politischen Versagens. Die Entscheidungen der Politik ruinieren nicht nur unsere Wirtschaft, sondern verschieben die weitere Ausbreitung lediglich um eine Zeitspanne X”. Auch würde eine Problemlösung nicht erfolgen.

MARITA VOLLBORN: 1965 geboren, studierte Agronomie an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Journalistik an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Sie ist freie Wissenschafts- und Wirtschaftsjournalistin und arbeitete für führende Medien. Vollborn war unter Vertrag bei SPIEGEL online, publizierte bei führenden Printmedien wie Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, Handelsblatt, Focus-Magazin, taz. Der zusammen mit Vlad Georgescu geschriebene Bestseller “Die Joghurt-Lüge. Die unappetitlichen Geschäfte der Lebensmittelindustrie” gehört zum Bestand der Bibliothek des Deutschen Bundestages, nachdem die FAZ anlässlich der Frankfurter Buchmesse 2006 das Werk zu den wichtigsten 15 Sachbüchern des Jahres wählte.

VLAD GEORGESCU: 1966 geboren, studierte Chemie an der TU Hannover und Journalistik an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Er ist freier Wissenschafts- und Wirtschaftsjournalist und leitete zusammen mit Marita Vollborn das von 2001 bis 2018 international erscheinende Biotech-Webzine LifeGen de redaktionell.

