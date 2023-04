Buchrezension zum Buch „Gelegenheiten“ von Romy Schneider: Ein inspirierender Roman über Mut und Selbstfindung

Mülheim, Deutschland – 21. April 2023 – eTrado freut sich, den Launch des inspirierenden Romans „Gelegenheiten“ von Romy Schneider bekannt zu geben. Das Buch, ab Montag überall im Buchhandel bestellbar, nimmt die Leser mit auf die Reise von Karla, die sich auf den Weg macht, ihr Leben neu zu gestalten und ihre Träume zu verwirklichen.

Inhaltlich dreht sich das Buch um Karla, eine Frau, die in einer Berliner Penthousewohnung ein scheinbar perfektes Leben führt und in einer langjährigen Beziehung lebt. Sie hat eine erfolgreiche Karriere, die ihr ermöglicht, viel zu reisen und gesellschaftliches Ansehen zu genießen. Eines Tages jedoch entdeckt Karla, dass sie sich schon lange in diesem Leben nicht mehr wohlfühlt und beschließt, nach Südfrankreich in die Provence zu ziehen. Dort möchte sie endlich ihren Traum verwirklichen, Schriftstellerin zu werden und ihren ersten Roman zu schreiben.

„Mit ‚Gelegenheiten‘ zeigt Romy Schneider, dass es nie zu spät ist, sich seinen Träumen hinzugeben, seine Potenziale auszuschöpfen und alles hinter sich zu lassen, was einen unglücklich macht.“, so Igor Adolph, Geschäftsführer von eTrado. „Wir sind stolz darauf, diesen besonderen Roman präsentieren zu dürfen und glauben, dass die Geschichte Karlas viele Menschen inspirieren wird.“

Der Roman nimmt die Leser mit auf Karlas emotionale Reise, in der sie Mut und Zweifel gleichermaßen erfährt, während sie versucht, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und ein neues zu beginnen. Obwohl sich dies als eine schwierige Herausforderung erweist, zeigt „Gelegenheiten“, dass jeder das Potenzial hat, sein Leben neu zu gestalten, wenn er bereit ist, mutige Entscheidungen zu treffen.

Für weitere Informationen über „Gelegenheiten“ von Romy Schneider besuchen Sie https://www.etrado.de/buecher/gelegenheiten.

Machen Sie sich bereit für ein faszinierendes Gespräch mit der Autorin Romy Schneider über ihr Buch „Gelegenheiten“. Ein Interview ist in Arbeit.

Verfügbar ist der Roman ab 23. April 2023 in vielen Buchhandlungen

