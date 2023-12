Revolution im eSIM-Markt

Revolution im eSIM-Markt: BuddySIM schafft die Plastik-SIM-Karte auf Reisen ab

Wir haben es vermutlich alle schon einmal durchgemacht: Man landet in einem Land, erhält

die SMS über die Roamingtarife seines lokalen Anbieters und realisiert, dass die Preise

höher sind als der Energielevel von fünfjährigen auf einem Kindergeburtstag mit

unlimitiertem Zugang zu Süßigkeiten. Kurzerhand macht man sich auf die Suche nach

einem der lokalen SIM-Anbieter und kauft eine SIM-Karte, deren Tarif man sowieso nicht so

wirklich versteht. Die Karte wird dann vom Mitarbeiter am Tresen mit einem mürrischen Blick

gewechselt, was einem das Gefühl gibt, als hätte man gerade versehentlich um einen

Zahnarzttermin gebeten – nur um dann festzustellen, dass man nun unter seiner bisherigen

Nummer nicht mehr erreichbar ist.

Aber ihr ahnt es schon! Damit ist jetzt Schluss. Dank der eSIM von BuddySIM. Eine eSIM,

kurz für „eingebettete SIM“, revolutioniert den Umgang mit mobilen Daten, insbesondere für

Reisende. Sie macht den Wechsel physischer SIM-Karten überflüssig und ermöglicht es, die

eigene Rufnummer zu behalten, während man weltweit surft OHNE Roaminggebühren – ein

echter Gewinn für jeden, der eine flexible und unkomplizierte Nutzung seiner mobilen Daten

schätzt. Statt die SIM-Karte zu wechseln, scannt man einfach einen bereitgestellten

QR-Code und hat neben seiner normalen SIM-Karte quasi eine zweite Netzwerkverbindung,

über die man nur Internet nutzen kann. Man kann es sich ungefähr so vorstellen wie das

Hinzufügen eines zweiten Wasserhahns in der Küche. Der erste Wasserhahn (die normale

SIM-Karte) versorgt dich weiterhin mit kaltem Wasser für alltägliche Aufgaben wie Trinken

oder Kochen. Der zweite Wasserhahn (die eSIM-Verbindung), der einfach und ohne große

Umbauarbeiten installiert wird, bietet zusätzlich heißes Wasser (Internetzugang). So kann

man gleichzeitig und unabhängig voneinander zwei verschiedene Leitungen für

unterschiedliche Bedürfnisse nutzen. Viele der neuern Smartphones unterstützen bereits die

innovative eSIM-Funktion – eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte findet Ihr auf der

BuddySIM-Website. Falls man sich nicht 100% sicher ist, steht einem der hilfsbereite

Support von BuddySIM auch bereit, um jede Frage zu klären.

BuddySIM – Eine neue Ära der Prepaid eSIM: Mit BuddySIM betritt ein innovativer

deutscher Anbieter den Markt, der die Verwendung von Prepaid eSIMs aktuell in über 100

Ländern ermöglicht. 90 weitere folgen nach eigenen Angaben im Laufe des nächstes

Jahres. Dies bedeutet für Reisende Zugang zu 5G-Geschwindigkeit, wo immer sie sind,

ohne sich um den Kauf lokaler SIM-Karten kümmern zu müssen. BuddySIM bietet eine

nahtlose, zuverlässige und hochwertige Verbindung und ist somit der deutsche Pionier in der

Nutzung mobiler Daten auf Reisen.

Beispielhafte Anwendungsfälle – USA und Türkei: Stell dir vor, du landest für eine

Geschäftsreise in den USA oder du genießt einen entspannten Winterurlaub in der Türkei

oder Ägypten: In beiden Fällen ist BuddySIM dein digitaler Kompass. Kaum hast du den

Flugzeugmodus deaktiviert, aktivierst du deine eSIM von BuddySIM und Zack, du bist online

– schneller als du „Wo ist mein Gepäck?“ fragen kannst. Und falls du mal ins digitale

Schlamassel gerätst, ist der Kundenservice von BuddySIM sofort zur Stelle, wie ein

freundlicher Nachbar, der mit WLAN statt mit einer Tasse Zucker aushilft.

BuddySIM eignet sich eigentlich für jede/n – von Geschäftsreisenden über Weltentdecker bis

hin zu digitalen Nomaden. Sie alle profitieren von der bequemen Handhabung und der

Kosteneffizienz, die BuddySIMs Prepaid eSIMs bieten. Die Technologie ermöglicht es

Nutzern, weltweit mit ihren mobilen Daten verbunden zu bleiben, ohne sich Gedanken über

hohe Roaming-Gebühren oder die Suche nach lokalen Anbietern machen zu müssen.

Marktbewertung und Fazit: Während der eSIM-Markt weiter wächst, stehen Anbieter vor

Herausforderungen wie der Kompatibilität mit verschiedenen Geräten und der

Nutzerakzeptanz. BuddySIM meistert diese Herausforderungen mit Bravour, indem es eine

einfache, effiziente Lösung für die Nutzung mobiler Daten auf Reisen per QR Code Scan

bietet. Fest steht: Durch die Integration fortschrittlicher eSIM-Technologie und das

unermüdliche Engagement für erstklassigen Kundenservice hebt BuddySIM die Erfahrung

mobiler Daten auf ein neues Niveau. Mit seinem Leitbild des sorgenfreien Reisens,

verkörpert BuddySIM eine innovative Lösung, die es Reisenden weltweit ermöglicht, mit

Leichtigkeit und Zuversicht zu surfen, und somit das Fundament für unvergessliche und

unbeschwerte Reiseerlebnisse legt.

