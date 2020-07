Bürogemeinschaft Reinigung: CC Reinigungsservice Hamburg gibt Tipps zum Outsourcing

Erfahrungen und Praxistipps der Reinigungsexperten aus Hamburg über die Vorteile des Outsourcings der Reinigung von Bürogemeinschaften und Gemeinschaftsbüros

In Metropolen wie Hamburg wird der Trend zu Bürogemeinschaften, Coworking Spaces und anderen Möglichkeiten des flexiblen Arbeitens immer stärker. Daran ändert auch das Corona-Virus nichts. Im Gegenteil: Kosten zu senken und Flexibilität zu steigern, lautet schließlich das Credo erfolgreicher Unternehmen und Organisationen. Um so mehr in (Corona-)Krisenzeiten. Der CC Reinigungsservice Hamburg ( www.reinigungsservice-hamburg.de ) bietet seit Jahren für Bürogemeinschaften, Gemeinschaftsbüros und Coworker individuelle und professionelle Büroreinigung – für Arbeitsplätze, Coworking-Spaces, geteilte, Großraum- oder sonstige Büros in der Metropolregion Hamburg.

Aufgrund der jahrelangen Büroreinigung-Erfahrung und der Tatsache, dass die Inhaber vom CC Reinigungsservice selbst Multi-Unternehmer in verschiedenen Branchen sind, kennen die Reinigungsexperten die Vorteile des Outsourcings der Reinigung von Bürogemeinschaften und Gemeinschaftsbüros und verraten im Folgenden Praxistipps für Unternehmen und Organisationen.

CC Reinigungsservice Hamburg: Die Reinigung von Büros und Arbeitsplätzen in Bürogemeinschaften entlastet alle

Um die Vorteile einer externen professionellen Reinigung von Bürogemeinschaften zu verstehen, muss man erst einmal wissen, worum es bei einer Bürogemeinschaft eigentlich geht: Eine Bürogemeinschaft ist oft ein Zusammenschluss von Mitgliedern ähnlicher Branchen oder Berufsfelder zum Arbeiten / fürs Business in gemeinsamen Büroräumen. Die Mitglieder einer Bürogemeinschaft nutzen dann gemeinsam die Räume und die Infrastruktur (IT, Telefon, Telekommunikation, Post, Personal des Büros, Büroreinigung etc.) für ihre Selbstständigkeit, Freiberuflichkeit oder Start-ups. So werden Kosten, Zeit und Aufwand gespart. Eine Bürogemeinschaft stellt also eine klassische Win-Win-Situation dar, bei der die Beteiligten / Mieter von Synergie-Effekten profitieren.

Die Büroreinigung ist dabei ein ganz wesentlicher Faktor. Denn wer kann schon arbeiten und gute Geschäfte machen in verdreckten Büroräumen? Und wer hat – insbesondere als Selbstständiger, Freiberufler, Solopreneur, Startup- oder sonstiger Unternehmer – schon Zeit und Lust, sich um die Büroreinigung und die Reinigung der Arbeitsplätze, der Besucherbereiche, der Konferenzräume, der Toiletten / WCs etc. zu kümmern? Dirk Cusian, Inhaber der Reinigungsfirma “CC Reinigungsservice” aus Hamburg ( https://www.reinigungsservice-hamburg.de ), vergleicht daher Bürogemeinschaften mit Wohngemeinschaften (WGs): “In Bürogemeinschaften wie Wohngemeinschaften hat jeder “Mitbewohner / Mitmieter” seinen eigenen (Arbeits-)Platz. Das Notwendige – aber oft nervige – und Administrative wie die Büroreinigung wird aber geteilt.”

Outsourcing der Büroreinigung ist ideal für Startups, Existenzgründer und Solopreneure in Gemeinschaftsbüros – nicht nur in Hamburg und Umgebung

Bürogemeinschaften sind verbreiteter, als man denkt – vor allem in der Metropolregion Hamburg. Denn Hamburg ist eines DER Start-Up-Hubs in Deutschland und nach wie vor eine Medien- und Kreativen-Hochburg. “Und diese kreative Szene hat andere Schwerpunkte, als sich um die Büroreinigung und gereinigte Arbeitsplätze zu kümmern!” weiß der erfahrene Multi-Gründer und -Unternehmer Dirk Cusian aus eigener Erfahrung. Zudem wirkt die externe Büroreinigung professioneller und lässt sich steuerlich gut absetzen – zwei weitere Punkte, die für das Outsourcen der Büroreinigung bzw. Reinigung der Bürogemeinschaft sprechen.

Bürogemeinschaften hygienisch und sauber putzen lassen in Coronazeiten

Ein Problem für Bürogemeinschaften und alle, die für die Sauberkeit, die Reinigung und Hygiene von Büroräumen und Arbeitsplätzen verantwortlich sind, ist das Corona-Virus und die Covid-19-Pandemie. Während Corona sollte man besonderes Augenmerk auf intensive Reinigungs- und Hygienemaßnahmen richten. “Reines Aufsprühen von Reinigungsmitteln und Desinfektionsmitteln reicht nicht aus, um Corona-Viren zu vernichten”, warnt der Hamburger Reinigungsunternehmer Dirk Cusian eindringlich. Sein Rat, nicht nur in Krisenzeiten: Die Büroreinigung in professionelle und erfahrene Hände zu legen und die Reinigung von Büros outzusourcen.

Eine professionelle und verlässliche Reinigungsfirma wie CC Reinigungsservice Hamburg erläutert ihren Interessenten und Kunden auf Anfrage und im Vorfeld der Zusammenarbeit den genauen Ablauf und den Leistungsumfang der Reinigung und Desinfektion für Bürogemeinschaften. Bei Bedarf wird ein individueller Reinigungs- und Desinfektionsplan erstellt – je nach Unternehmens-/Organisationsgröße und Budget. “Wir helfen mit unseren Büroreinigungsservices seit vielen Jahren Bürogemeinschaften, Unternehmern ,Organisationen, Selbstständigen, Start-Ups, und jedem, der beruflich “sein eigenes Ding machen will”, den Kopf frei zu bekommen, flexibel zu agieren und sich auf die wirklich wichtigen Dinge des Business zu konzentrieren”, betont der Reinigungsexperte und erfolgreiche Unternehmer Dirk Cusian abschließend.

Kontakt CC Reinigungsservice Hamburg – Ihr erfahrener Spezialist für Büroreinigung in Hamburg und Umgebung:

CC Reinigungsservice

Andre Clieves und Dirk Cusian GBR

Rothenbaumchaussee 11

20148 Hamburg

Kostenfreie Erstberatung zur Büroreinigung Hamburg unter 0800 / 3030033

Telefon (Hamburg): 040 / 226 211 077

Telefax: 040 / 226 211 078

E-Mail: info@reinigungsservice-hamburg.de

Büro Reinigung Anforderungsformular auf https://www.reinigungsservice-hamburg.de

Über den CC Reinigungsservice Hamburg:

Nichts ist für Kunden, Mitarbeiter und Besucher abschreckender als verschmutzte, unsaubere und unordentliche Büro- und Geschäftsräume. Aus Unzufriedenheit über viele Reinigungsunternehmen und Büroreinigungsservices, die für ihre eigenen Büros und Betriebe tätig waren, haben die beiden Hamburger Unternehmer Andre Clieves und Dirk Cusian deshalb vor 15 Jahren den CC Reinigungsservice Hamburg ( www.reinigungsservice-hamburg.de) gegründet. Seit 2005 bestätigt der Erfolg und die steigende Nachfrage ihren eigenen Anspruch auf bezahlbare, aber verlässliche und professionelle Büroreinigungspakete mit geschultem Personal, zuverlässiger Unterhaltsreinigung, laufendem Geschirrdienst sowie Lieferung von Reinigungs- und Hygieneartikeln für die optimale Büroreinigung in Hamburg.

