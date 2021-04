Bullfinch Asset AG entscheidet sich für BETTERTRUST

Die BETTERTRUST GmbH kann einen weiteren Mandatsgewinn vermelden: Die Bullfinch Asset AG – eine FinTech-Plattform, die Infrastrukturprojekte für grüne Energie finanziert und betreibt – hat seinen PR-Etat für Europa an BETTERTRUST vergeben. Die PR-Agentur wird Bullfinch umfangreich in den Bereichen Agenda Setting, Positionierung und dem Lobbying beraten sowie die internationale PR mit Fokus auf Europa verantworten. Ziel der Zusammenarbeit ist die Förderung der Energiewende sowie die Kapitalisierung von dezentralen Energieerzeugern.

Robin Haack, Gründer und CEO der Bullfinch Asset AG, erklärt zu der neuen Zusammenarbeit: “Gemeinsam mit BETTERTRUST wollen wir unsere Vision einer Welt, die ausschließlich von sauberer Energie getrieben wird in die Welt tragen. Zwar findet die Grundidee immer mehr Verbreitung – in der konkreten Umsetzung und gesellschaftlichen Verankerung in den Köpfen der Menschen und Entscheider gibt es noch viel Potential. Als FinTech-Plattform wollen wir daher zusammen mit BETTERTRUST unseren Beitrag dafür leisten, die Energiewende zum Erfolg zu führen – gerade auch kommunikativ, so dass die Idee richtig zündet.”

Allan Grap, Geschäftsführer von BETTERTRUST, ergänzt: “Wir sind stolz, mit der Bullfinch Asset AG ein weiteres Unternehmen zu betreuen für das make a difference zu seinem Kernanliegen ist. Dieser Anspruch passt bestens zu unserem Wertekanon bei BETTER-TRUST Unternehmen zu unterstützen, die Antworten auf die großen Themen unserer Zeit finden. Zusammen haben wir die Chance, die Energiewende in Europa schneller Realität werden zu lassen.”

Die inhabergeführte Kommunikationsagentur BETTERTRUST ist die führende Full-Service-PR-Boutique für börsennotierte Unternehmen, Startups und den digitalen Mittelstand. Zum Leistungsportfolio der Agentur gehören die internationale Public Relations, Reputationsmanagement sowie Content- und Influencer-Marketing. Die 2007 gegründete Agentur mit Sitz in Berlin, München und London verschafft innovativen Unternehmen bedeutende Medienpräsenz, die mit Ihren Technologien die Megatrends des 21. Jahrhunderts aktiv gestalten.

