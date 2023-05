Business Bay, Dubai

Beste Parks in der Nähe

Al Mamzar Park

Der Al Mamzar Park ist einer der geheimen Schätze Dubais. Einer von Dubais Spielplätzen mit allem Drum und Dran ist der Al Mamzar Beach Park. Der Al Mamzar Shoreline Park, der sich über 99 Hektar erstreckt, hat sowohl einen schönen Park als auch eine glitzernde Uferpromenade. Der Park ist riesig und befindet sich in Khor Al Mamzar, in der Nähe von Sharjah. Sie können sogar mit Ihrem Fahrzeug hineinfahren! In der Umgebung des Al Mamzar Beach Park ist immer etwas los. Es gibt vier makellose Strände, eine große, landschaftlich gestaltete Wiese, ein Amphitheater und Einrichtungen für Basketball, Volleyball und Fußball.

Zu den Neuerungen im Al Mamzar Beach Park gehören unter anderem intelligente Sitze, mit denen man sein Handy aufladen kann, intelligente Bänder zur Überwachung der Kinder und ein spezieller Park für Menschen mit Behinderungen. Auch wenn es für manche Einwohner Dubais schwierig sein mag, dieses Gebiet zu erreichen, lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall!

Zabeel Park

Sind Sie auf der Suche nach etwas Zentralerem? Versuchen Sie es mit dem Zabeel Park, der mitten in Dubai versteckt liegt. Die Sheikh Zayed Road teilt ihn in zwei Hälften und liegt zwischen den Stadtvierteln Karama und Zabeel. Die Größe dieses Parks in Dubai entspricht jedoch 45 Fußballfeldern. Neben dem üppigen Grün und den von Palmen gesäumten Wegen gibt es auch Spielplätze, ein Amphitheater, einen See für Wasserfahrzeuge, einen Skatepark und ein Kricketfeld. Es ist eines der besten Erholungsgebiete im Freien.

Wenn Sie auf der Suche nach Spielplätzen in Dubai sind, auf denen Sie ein Picknick machen können, brauchen Sie nicht weiter zu suchen. Hier gibt es jede Menge eingezäunter Flächen, auf denen Sie einen gemütlichen Nachmittag verbringen können. Es gibt auch ausgewiesene Grillplätze.

Al Safa Park

Intuitiv lebende Einwohner Dubais schwelgen in angenehmen Erinnerungen an diesen Park. Der Safa Park wurde erstmals 1975 eröffnet und ist immer noch ein Favorit unter den Bewohnern der umliegenden Stadtteile von Jumeirah.

Dieser ruhige Park in Dubai bietet eine friedliche Oase inmitten der Stadt. Er verfügt über schöne Rasenflächen, zahlreiche Spielbereiche und Grillplätze, die auch heute noch von vielen Familien genutzt werden.

Der Safa Park ist ein fantastischer Ort, um den atemberaubenden Blick auf den Dubai Water Canal zu genießen, der direkt neben dem Park verläuft. Er verfügt über einen separaten Bereich, in dem Gemeinschaftsveranstaltungen stattfinden.

Mushrif Park in Dubai

Der Mushrif Park ist der größte und älteste der öffentlichen Gärten in Dubai. Der Mushrif Park, der an der Al Khawaneej Road hinter dem Stadtteil Mirdif liegt, verfügt sogar über einen 35.000 Quadratmeter großen Ghaf-Wald. In den Mushrif Park muss man mit dem Auto hineinfahren; er ist kein typischer Park, in dem man zu Fuß spazieren gehen kann.

Im Mushrif-Park gibt es ein Astronomiezentrum, ein Reitzentrum und ein faszinierendes Weltdorf mit 13 Modellen regionaler Häuser. Der Mushrif Park bietet viele familienfreundliche Aktivitäten.

Dubai Creek Park

Möchten Sie ein einzigartiges Erlebnis von Old Dubai haben? Der Dubai Creek Park ist eine besondere Seilbahn, die 2,3 Kilometer durch den Park fährt und einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Old Dubai bietet. Der Dubai Creek Park hat aber noch mehr zu bieten. Es macht Spaß, die vielen Aktivitäten zu erkunden, die der Dubai Creek Park zu bieten hat.

Dieser am Wasser gelegene Park ist einer der beliebtesten Parks in Dubai und der zweitgrößte der Stadt, was seine Größe angeht. Kinder können im Dubai Dolphinarium, das sich ebenfalls dort befindet, Delfine und Robben bei ihren unterhaltsamen Kunststücken beobachten.

Umm suqeim park

Mitten in der Metropole befindet sich eine kleine grüne Oase namens Umm Suqeim Park. Dieser kleine Park liegt nicht weit vom öffentlichen Strand entfernt und ist unter der Woche nur für Frauen und Kinder zugänglich; am Wochenende sind auch Männer mit Familien willkommen. In diesem Park für Frauen in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es viele Spielbereiche und Spiele für kleine Kinder.

Auf der Joggingstrecke können sich Frauen in Form halten und gleichzeitig im kleinen Café des Parks neue Energie tanken. Der Park verfügt über einen der besten Fitnessparcours. Das Jumeirah Beach Hotel liegt direkt neben dem Umm Suqeim Park, mit dem Burj Al Arab im Hintergrund. Es wäre schwierig, einen schöneren Park in Dubai zu finden, um ein paar Minuten am Morgen mit solch einer herrlichen Aussicht zu verbringen, denn der Park hat viele Grünflächen.

