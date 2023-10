Business Consulting Leader Jürgen Lange verstärkt cbs

Ex-Big-Four-Consulting Partner wird Teil der cbs-Führungsebene

Heidelberg, 10. Oktober 2023 – cbs Corporate Business Solutions verstärkt sein Beratungsangebot im Bereich Business Consulting und erweitert seine Management-Ebene. Jürgen Lange, langjähriger Partner und zuletzt Business Consulting Leader Deutschland bei Ernst & Young, gehört ab sofort zur Geschäftsleitung des globalen Beratungsunternehmens.

„Jürgen ist der Top-Unternehmensberater für internationale Geschäftsmodell-Transformationen. Wir freuen uns über diese besondere Personalie. cbs gewinnt damit einen sehr angesehenen, international erfahrenen Management Berater und Consulting Partner der Big Four. Wir erweitern damit unser strategisches Beratungsangebot für ganzheitliche und komplexe Unternehmenstransformationen. Zusätzlich wird er als ehemals verantwortlicher Partner für Supply Chain Strategie unser SCM-Powerhouse spürbar stärken. Jürgen passt mit seinem Mindset perfekt zu unserer Unternehmenskultur und bildet mit seiner Erfahrung und Ausrichtung eine weitere Säule für unsere Mission NEXT ONE“, betont CEO Rainer Wittwen.

Der NEXT ONE-Ansatz von cbs verbindet Beratung für Strategie, End-2-End-Lösungen, Prozess-Design, innovative Technologien und Architektur mit umfassenden Transformationsleistungen zu einem marktführenden Gesamtangebot für Industriekunden. Mit Jürgen Lange wird dieses holistische Angebot im Bereich Transformationsgestaltung, Prozess-Beratung und Change Management auf globaler Ebene nachhaltig gestärkt. „Mit Jürgen werden wir weitere Aspekte in unser bewährtes Beratungskonzept einbringen und unsere Industriekunden im Vorfeld und während großer Innovations- und Transformationsvorhaben noch besser unterstützen“, erklärt Wittwen.

Zum Beratungsangebot für Unternehmenstransformationen gehört etwa der frühe fachliche Dialog mit der Managementebene auf Kundenseite in Bezug auf sein Geschäftsmodell sowie ein zukunftsgerichtetes Betriebsmodell (Operating Model) im Vorfeld von digitalen Transformationen. Zusätzlich wird Jürgen Lange seine über 27-jährige Supply-Chain-Expertise in den Beratungsbereich Sustainable Supply Chain & Manufacturing einbringen. Dabei geht es darum, intelligente, resiliente und nachhaltige Wertschöpfungsketten für Industrieunternehmen zu gestalten und umzusetzen – neben internationalen Operating Modellen ein weiteres Spezialgebiet von Jürgen Lange. Er bringt damit neue Fähigkeiten in die Führungsebene von cbs ein.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und die Gestaltungsräume in einem der am stärksten wachsenden Beratungshäuser. Hier lässt sich Vieles bewegen. cbs steht für fachliche Exzellenz, ist hoch innovativ und bringt globale Unternehmenstransformationen wirklich ins Ziel. Ich brenne darauf, Teil eines ganz besonderen Beratungsunternehmens zu sein und das cbs-Team bei der Geschäftsentwicklung zu unterstützen. Hochwertige Management-Beratung, wie sie cbs praktiziert, ist auch mein unbedingter Anspruch. Den Weltmarktführern dabei zu helfen, ihre Unternehmensinnovation und -transformation erfolgreich zu gestalten und sie damit auf die Zukunft auszurichten, motiviert mich jeden Tag“, sagt Jürgen Lange.

„Es freut uns, dass wir mit Jürgen einen herausragenden Experten eines Beratungshauses der Big Four für uns gewinnen konnten. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung, seinem umfassenden Projekt-Know-how sowie seiner guten Vernetzung zu internationalen Industriekunden ist Jürgen eine äußerst wertvolle Verstärkung für unsere Geschäftsleitung. Er wird uns auch dabei helfen, neue Beratungsfelder zu erschließen und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen“, erklärt cbs-Geschäftsführer Holger Scheel.

cbs ist der Berater der Weltmarktführer. Wir arbeiten für die beeindruckendsten Unternehmen der Welt: Hochinnovative Industriekunden, mit denen wir viel gemeinsam haben. Wir teilen den Antrieb, die Werte und die Kultur. Als Entwicklungsplattform für hochqualifizierte Berater wollen wir in unserem Markt der beste und innovativste Partner unserer Kunden sein.

Mit der Erfahrung aus mehr als 3.000 internationalen Projekten und mehr als 25 Jahren Marktpräsenz sind wir der Hidden Champion für digitale End-to-End-Geschäftsprozesslösungen. 70 Prozent der Weltmarktführer aus der DACH-Region vertrauen uns. Mit NEXT ONE schaffen wir die nächste Generation der Unternehmenslösungen für die Champions der Fertigungsindustrie.

cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 1.200 Mitarbeiter am Stammsitz in Heidelberg, an weiteren deutschen Standorten (unter anderem Hamburg, Berlin, Dortmund, Rhein-Main, Stuttgart, Freiburg, München) und internationalen Niederlassungen (darunter Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Singapur, Malaysia). Mit seiner globalen Beratungsorganisation, eigenen Near- und Offshore-Zentren sowie einem starken Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Kundenprojekte rund um den Globus.

