Business Park erhält Standortvernetzung via Richtfunk

CBXNET richtete mit leistungsfähiger Richtfunktechnik schnell eine stabile Lösung ein. 7 Werktage nach Auftragseingang stand die Breitbandverbindung.

Verwalter des Sirius Business Parks ist die Sirius Facilities GmbH die deutschlandweit mit mehr als 70 innovativen Business Parks und Office Centern vertreten ist. Mit dem Konzept maßgeschneiderter Raumlösungen plus einheitlichem Servicestandard hat die Sirius Facilities GmbH seit der Gründung 2006 eine führende Position im Bereich der Unternehmensimmobilien erlangt.

Der Sirius Business Park Berlin-Gartenfeld ist von unterschiedlich großen Büroräumen über Lagerflächen und Produktionshallen bis hin zu Virtual Offices, Konferenzräumen und einem modernen Coworking Space auf jegliche Anforderungen eingerichtet. Zu den Servicestandards gehören u.a. breitbandige Internetanbindungen.

„Für Immobilienbetreiber ist eine optimale, zukunftsfähige und ausfallfreie digitale Intrastruktur heute ein wichtiger Wettbewerbsvorteil und ein wesentliches Standortkriterium, denn die Geschäftsprozesse für Unternehmen werden immer digitaler,“ erläutert Stephan Höhn, Geschäftsführer der CBXNET combox internet GmbH. „Mit unserer symmetrischen Richtfunklösung AirLink konnten wir den Engpass schnell und unkompliziert, innerhalb von 7 Werktagen, beheben.“

Die Standortvernetzungslösung von CBXNET ist unabhängig von anderen Telekommunikationsanbietern. So werden mit dieser Lösung in kurzer Zeit Metronetze realisiert, in denen Business Parks, industrielle Fertigungsstätten oder regionale Filialen direkt mit Bandbreiten von bis zu 10 GBits/s symmetrisch vernetzt werden.

Kurzprofil CBXNET

Als Berliner Internetpionier arbeiten wir mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz an der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und entwickeln als IT-Dienstleister für den Mittelstand innovative Lösungen und Produkte rund ums Internet. Dazu verfügen wir in Berlin über ein eigenes Richtfunknetz zur Breitbandvernetzung und betreiben redundante Rechenzentrumsflächen für hochverfügbare Unternehmensanwendungen.

