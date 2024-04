BusinessCode trägt Expertise zur Open Logistics Foundation bei

BusinessCode ist seit diesem Jahr Teil der Open Logistics Foundation, die sich der Förderung von Innovation und Effizienz in der Logistik- und Supply-Chain-Branche durch Open-Source-Lösungen widmet.

Bonn, 16.04.2024 Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Umsetzung von IT-Projekten für Kunden im Logistiksektor bringt BusinessCode ein umfangreiches Know-how in die Open Logistics Foundation ein. Zudem ist BusinessCode aktiv in der Working Group Track and Trace der Stiftung vertreten. „Wir freuen uns, die Projekte der Open Logistics Foundation zu unterstützen“, sagt Martin Schulze, CEO von BusinessCode. „Durch unsere Expertise aus vielen hunderten Projekten für Kunden in der Logistikbranche wissen wir, dass bestimmte Themen und Aufgaben reif für eine Standardisierung und einen Open-Source-Ansatz sind.“

BusinessCode ist seit mehr als zwei Jahrzehnten führend bei der Bereitstellung maßgeschneiderter IT-Lösungen, speziell für den Logistiksektor. Das Bonner IT-Unternehmen kann ein breites Kundenportfolio vorweisen, zu dem weltweit bekannte Unternehmen wie DHL Express, Aramex, Hellmann Worldwide Logistics und Kühne & Nagel gehören.

Das Kernstück von BusinessCode ist die BCD-Suite, eine Softwarebibliothek, die die Grundlage für individualisierte und maßgeschneiderte IT-Lösungen bildet. Sie dient zur Erstellung von komplexen Webanwendungen, die mit großen Datenmengen umgehen müssen und mehrstufige Arbeitsabläufe abbilden. Wichtige Einsatzfelder sind u.a. Data Analytics und Performance Management, Stammdatenverwaltung oder auch eCommerce Plattformen. Große Teile der BCD-Suite stehen als Open Source Software zur Verfügung. Mit der Tracking-Lösung BlueBoxAir des Tochterunternehmens BlueBox Systems ist BusinessCode außerdem einer der führenden Softwareanbieter im Bereich Air Freight Visibility. Daher ist es kein Wunder, dass BusinessCode in der Open Logistics Foundation Teil der Track and Trace Working Group ist.

Die Open Logistics Foundation ist eine gemeinnützige Gemeinschaft, die sich der Förderung von Innovation und Effizienz in der Logistik- und Supply-Chain-Branche durch Open-Source-Lösungen widmet. Gegründet im Oktober 2021, hat sich die Stiftung zum Ziel gesetzt, die kollaborative Entwicklung von Open-Source-Lösungen zur Bewältigung von Herausforderungen im Logistik- und Supply-Chain-Management zu erleichtern.

„Die Zusammenarbeit mit BusinessCode eröffnet für die Open Logistics Foundation neue Perspektiven und Möglichkeiten, um unsere Ziele zu erreichen“, erklärt Andreas Nettsträter, CEO der Open Logistics Foundation. „Ihre langjährige Erfahrung und ihr Engagement in der Logistikbranche werden einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Open-Source-Initiativen leisten.“

„Wir sind entschlossen, unsere Expertise einzusetzen, um zur Mission der Open Logistics Foundation beizutragen, die Branche mit innovativen Open-Source-Lösungen zu stärken“, erklärt Martin Schulze. „Unsere Teams freuen sich darauf, die Projekte der Stiftung zu unterstützen.“

