Einspruch erheben!

Bußgeldbescheid erhalten!?

Einspruch erheben!

Bußgeldbescheid erhalten!?

Droht Ihnen ein Fahrverbot? Punkte? Falsch geblitzt? u.s.w.

Wir helfen!

Lassen Sie Ihre Ansprüche kostenlos prüfen: https://www.auto-bussgeld-opfer.de/

Die Schlagzeilen um den Abgasskandal reißen nicht ab. Wo der PKW-Besitzer von der Politik im Stich gelassen wird, wird er nunmehr weiter benachteiligt. So muss er Bußgelder bezahlen, wenn er mit einem betroffenen Auto in einer Stadt unterwegs ist, in der das Verbot für sein Auto gilt. Anstatt die Verbraucherrechte bzw. Rechte von den betrogenen Auto-Besitzern zu stärken, wird er noch zusätzlich zur Tasche gebeten.

Allein in Stuttgart gibt es seit 2019 ein Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge und zwischen Februar 2019 bis Juni 133.113 Fahrzeugkontrollen. Das Verbot soll nun auf weitere Fahrzeuge ausgeweitet werden. Andere Städte werden folgen. Viele Auto-Besitzer werden wegen drohender Verjährung möglicherweise zu spät von ihren Schadenersatzansprüchen Gebrauch machen und bleiben nicht nur auf dem Mangelauto sitzen, sondern werden auch Bußgelder zahlen müssen.

Wenn Sie ein Bußgeld wegen einem Fahrverbot erhalten haben oder Ihnen andere Strafen drohen, könnte ein Einspruch sinnvoll sein.

Daneben können Sie jeden Bußgeldbescheid oder bereits den Anhörungsbogen prüfen lassen. Sinnvoll ist hierbei, dass Sie über eine Rechtsschutzversicherung verfügt.

Daneben zeigt auch der aktuelle Bußgeld-Katalog, dass sich ein Einspruch lohnt.

Lassen Sie Ihre Ansprüche kostenlos prüfen: https://www.auto-bussgeld-opfer.de/

Wir unterstützen Verbraucher bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche bezüglich des Abgasskandals.

Firmenkontakt

D.A.O.

B. Gösche

Walsroder Straße 305

30855 Langenhagen

0511/260926-170

anfragen@auto-bussgeld-opfer.de

https://www.auto-bussgeld-opfer.de/

Pressekontakt

D.A.O.

B. Gösche

Walsroder Straße 93

30853 Langenhagen

0511 260926111

0511 260926299

anfragen@diesel-auto-opfer.de

https://www.diesel-auto-opfer.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.