bvbf: Feuerlöschanlagen-Errichter gründen die Fachgruppe „Automatische Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen“ im Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe

Die Vertreter der VdS-Feuerlöschanlagen-Errichter-Firmen ARASTI-Feuerschutzanlagen GmbH & Co.KG, BSS Brandschutz Sichelstiel GmbH, HT PROTECT Feuerschutz und Sicherheitstechnik GmbH und Systeex Brandschutzsysteme GmbH initiierten Anfang November 2022 die Gründung der Fachgruppe „Automatische Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen“ (AFB) im Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf).

Die bvbf-Vorstände Rene Schümann, Alexander Heinzl und Carsten Dubberke sowie Geschäftsführer Carsten Wege begrüßten die neuen Mitglieder im bvbf und ihre entschlossene Initiative. Die Feuerlöschanlagen-Spezialisten bringen dazu ihre besondere Fachkompetenz und langjährige Erfahrung aus diversen Gremienarbeiten ein, wie etwa bei den technischen Regelwerken der VdS Schadenverhütung GmbH, DIN Deutsches Institut für Normung e.V. und vfdb Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. Dazu nutzen sie nunmehr die Autorisierung über den bvbf und verstetigen so die weitere konstruktive fachliche Mitarbeit in diversen Gremien und Fachkreisen. Dipl.-Ing. Roger Hoffmann fungiert als vorläufiger Sprecher des Gründungs-Fachrates und fördert die zügige Einrichtung und das Wirken der neuen bvbf-Fachgruppe. Rene Schümann als bvbf-Vorstandsvorsitzender zeigte sich erfreut über die dynamische und entschiedene fachliche Weiterentwicklung im Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe und sicherte den neuen Mitgliedern die proaktive Umsetzung ihrer Zielstellungen in der neuen Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen-Fachgruppe zu.

Zum bvbf

Die Mitgliedsunternehmen des Bundesverbandes Brandschutz-Fachbetriebe e.V. (bvbf) bieten Dienstleistungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes an. Der bvbf informiert seine Mitgliedsunternehmen ständig über den aktuellen Stand der Technik und die neuesten Vorschriften im Bereich des Brandschutzes.

Eine wesentliche Aufgabe sieht der bvbf in der Förderung des Brandschutz-Gedankens und der Schadenverhütung. Insbesondere propagiert der Verband die Sicherstellung des baulichen, anlagentechnischen und betrieblich-organisatorischen Brandschutzes sowie der hohen Verfügbarkeit der Brandschutzanlagen und -einrichtungen durch regelmäßige Instandhaltung nach dem gültigen Stand von Recht und Technik. Der bvbf repräsentiert 270 Mitgliedsunternehmen und hat seinen Verbandssitz in Berlin.

Bildunterschrift: Von links: Carsten Dubberke, Christian Gehlert, Christian Hilsdorf, Klaus-Dieter Gerlach, Rene Schümann, Maximilian Aranowski, Peter Aranowski, Roger Hoffmann, Alexander Heinzl, Carsten Wege

