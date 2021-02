BVMW Winery Slam: 2021 als “Home Edition”

Dritte Auflage des Events rund um Wein und geschliffene Worte findet digital statt

Bad Nauheim (hds).- Winery Slam 2021: Rebensaft zu Hause genießen und dabei auf dem Bildschirm verfolgen, wie Winzer:innen live aus ihrem Weinkeller “slammen”. So sieht die “Home Edition” des beliebten Events für Weinfreunde aus. Pandemie-bedingt kann die dritte Auflage diesmal nicht auf der Bühne des historischen Jugendstil-Theaters im Dolce by Wyndham Bad Nauheim stattfinden. Die Web-Version am Freitag, 19. März 2021, um 19.00 Uhr verspricht jedoch ebenfalls eine gelungene Mischung aus edlen Tropfen und literarischem Wettbewerb zu werden. Die Veranstalterin Cornelia Gärtner, Regional Director des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband Deutschlands e. V. (BVMW) in der Wirtschaftsregion FrankfurtRheinMain, konnte für die digitale Veranstaltung sechs Weinbaubetriebe und -händler:innen gewinnen. Sie präsentieren online ihre ausgewählten Weine aus verschiedenen Anbaugebieten – nach dem Vorbild eines Poetry Slam. Die Gäste probieren währenddessen zu Hause die vorgestellten Weine mit einem passenden Snack. Nach vorheriger Anmeldung wird ihnen beides rechtzeitig vor der Veranstaltung geliefert. Gleichzeitig sind sie die Jury und bewerten neben dem Wein die Wortbeiträge. Unter den eingereichten Abstimmungen werden Preise verlost, zum Beispiel eine Übernachtung für zwei Personen im Dolce sowie ein Essensgutschein. Moderatorin Margit Lieverz, Schauspielerin und gelernte Köchin, führt gemeinsam mit Cornelia Gärtner durch den Abend. Gitarrist Peter Reimer sorgt für die musikalische Begleitung.

Zu den angemeldeten Weinbaubetrieben und -händler:innen zählen: die Vinas von der Bergsträßer Winzer e. G. aus Heppenheim/Hessische Bergstraße, das Weingut Höfling aus Eußenheim/Franken, die Winzerfamilie Koch aus Retzstadt/Franken, das Weingut Jutta-Fassian aus Mehring/Mosel, Angelina Schmücker Wein aus Essenheim/Rheinhessen und der Weinhandel Fertsch aus Bad Nauheim. Tickets sind auf wein.bvmw-frm.de erhältlich (60 Euro für BVMW-Mitglieder / 75 Euro Normalpreis). Wie viele Gäste das kulinarische Erlebnis jeweils bei Ticketinhaber:innen vor Ort mitverfolgen können, bestimmen die aktuellen Corona-Regeln.

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 35 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt das Vier-Sterne-Hotel ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive “Dinner on Stage” und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. Für Elvis-Fans: Der King of Rock ‘n’ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren wurde Bad Nauheim – zum vierten Mal in Folge – nach einer Focus-Studie zu einem der Top-Kurorte Deutschlands 2021 gekürt! Außerdem zählte das Hotel 2020 zu den drei Häusern der Wyndham Hotels & Resorts in Zentraleuropa, die mit dem “Traveller’s Choice Award” von Tripadvisor ausgezeichnet wurden.

