BYC-News goes Print: Neues Magazin für Mainz-Bingen

Am 15. Oktober 2023 ist es so weit: Dann wird die erste Print-Ausgabe des neuen „BYC-Magazins“ erscheinen und kostenlos an zahlreichen Standorten im Landkreis Mainz-Bingen erhältlich sein. Rund um die Themen Ehrenamt, Retter und Helfer wird das Magazin vielfältige und interessante Inhalte präsentieren.

„Das BYC-Magazin ist mehr als nur eine Publikation“

Die Leser können sich auf eine breite Palette an Inhalten freuen, die fundierte Artikel, Interviews und Reportagen aus dem Landkreis Mainz-Bingen umfassen. Das BYC-Magazin setzt einen Fokus auf die Geschehen in der Blaulichtfamilie sowie die Menschen hinter den Uniformen bei Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr & Co. Auch Ehrenamt und gesellschaftliches Engagement wird in dem Magazin großgeschrieben: Menschen, die unsere Region vorantreiben erhalten in dem Magazin eine Plattform, um sich und ihre ehrenamtlichen Vereine sowie Organisationen präsentieren zu können.

„Das BYC-Magazin ist mehr als nur eine Publikation – es ist die Geschichte der Menschen, die tagtäglich ihre Zeit und Energie opfern, um anderen zu helfen und unsere Region voranbringen“, erklärt Katja Dachs, Herausgeberin des BYC-Magazins.

Die soziale Komponente steht im Zentrum dieses Projekts

„Als Verlag sind wir uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, weshalb ein Teil vom Umsatz des Print-Magazins monatlich an soziale und ehrenamtliche Organisationen in der Region gespendet wird, um ihre wertvolle Arbeit zu unterstützen“, so Katja Dachs weiter.

Werbemöglichkeit für Unternehmen

Unternehmen haben die Möglichkeit, sich im BYC-Magazin zu präsentieren und somit das eigene Geschäft voranzubringen, während sie gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gemeinschaft leisten. Das Magazin schafft eine Win-win-Situation, bei der Werbung und soziales Engagement Hand in Hand gehen.

Die Leser dürfen gespannt sein auf die erste Ausgabe des BYC-Magazins, das ab dem 15. Oktober 2023 monatlich erscheinen wird.

Kontakt:

Katja Dachs

BYC-Medien

Telefon: 06132 – 9723031

E-Mail: kontakt@byc-medien.de

Webseite: https://byc-medien.de/

BYC-Medien ist ein Verlag mit starker journalistischer Kompetenz, einer hohen Reichweite in der Medienlandschaft und großer Präsenz in den sozialen Medien. Der Erfolg gründet sich auf die enge Verbundenheit mit den Lesern und der Rhein-Main-Region. Die Anfänge liegen im Jahr 2018, in dem BYC-News als Online-Zeitung für Rheinhessen gestartet ist. Seitdem wurde das Angebot kontinuierlich ausgebaut und der Hauptstandort in Ingelheim um eine zweite Redaktion in Südhessen erweitert.

